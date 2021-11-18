Тренди осені 2021. Дружина Макрона показала наймодніше взуття сезону

Замшеві ботильйони з гострим носком та на підборах є популярними серед світових знаменитостей цієї осені.

68-річна перша леді Франції Бріжит Макрон разом із чоловіком, главою держави Емманюелем Макроном відвідала чоловічі та жіночі збірні Франції з регбі в їхньому тренувальному центрі в паризькому передмісті Маркуссі, пишуть місцеві ЗМІ.

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Для візиту вона обрала стильний штанний костюм у червоно-чорну вертикальну смужку, доповнивши ансамбль блузою у стилі Людовіка XIV з довгими рукавами та воланами на них та сірим шарфом, який поєднувався з її жакетом та додав образу затишних осінніх ноток.

На ногах у місіс Макрон були чорні замшеві гостроносі ботильйони на підборах, що щільно облягали ногу.

Такий образ якнайкраще підходить для теплих днів осені, що залишилися, і виглядає стильно, ефектно і в той же час дуже затишно.

[ + – ] Бріжит Макрон на церемонії вручення премії Line Renaud – Loulou Gaste 2020-2021 Фото: Getty Images

У такому ж вигляді мадам Макрон з'явилася на церемонії вручення премії Line Renaud — Loulou Gaste 2020-2021 в галузі медичних досліджень Maison de la Recherche в Парижі.

[ + – ] Брижіт Макрон з гостями та лауреатами премії

Взуття першої леді Франції заслуговує на особливу увагу. Замшеві чоботи завжди є популярним осіннім трендом через їхню форму та м'яку текстуру. Трохи більш тонкий матеріал взуття – це також легший стиль, який можна носити перед настанням холоднішої та вологішої зими.

[ + – ] Зручні гостроносі ботильйони з тонкої замші – хіт сезону Фото: Скриншот

Макрон – не єдина, хто цього сезону тяжіла до такого взуття. Подібне носили Карлі Клос, Адель і Періс Гілтон, віддаючи перевагу аналогічному взуттю від Manolo Blahnik, Stuart Weitzman і Saint Laurent.

Мінімалістичний гардероб Бріжит Макрон, на думку стилістів, вважається зразком естетики французького шику. Більшість взуття першої леді Франції – від її улюбленого бренду Louis Vuitton, причому дизайнер цього модного будинку Ніколя Геск'єр – її близький друг.

Крім черевиків, вона із задоволенням носить човники з гострим носком та спортивні кросівки від Louis Vuitton.

У її гардеробі чимало блейзерів, суконь, штанних костюмів і навіть джинсів. Найчастіше вона віддає перевагу нейтральним тонам, а для офіційних заходів вибирає елегантні сукні та сукні з мінімальними прикрасами, більшість з яких від французьких брендів, таких як Louis Vuitton, Alaïa, Alexandre Vauthier та Dior.

Раніше ми розповідали про те, що Бріжит Макрон з'явилася на публіці в шкіряних штанах.