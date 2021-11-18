Тренды осени 2021. Жена Макрона показала самую модную обувь сезона

Замшевые ботильоны с острым носком и на каблуке пользуются популярностью среди мировых знаменитостей этой осенью.

68-летняя первая леди Франции Брижит Макрон вместе с мужем, главой государства Эммануэлем Макроном посетила мужские и женские сборные Франции по регби в их тренировочном центре в парижском пригороде Маркусси, пишут местные СМИ.

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Для визита она выбрала стильный брючный костюм в красно-черную вертикальную полоску, дополнив ансамбль блузой в стиле Людовика XIV с длинными рукавами и воланами на них и серым шарфом, который сочетался с ее жакетом и добавил образу уютных осенних ноток.

На ногах у миссис Макрон были черные замшевые остроносые ботильоны на каблуке, плотно облегающие ногу.

Такой образ как нельзя лучше подходит для оставшихся теплых дней осени и выглядит стильно, эффектно и в то же время очень уютно.

[ + – ] Брижит Макрон на церемонии вручения премии Line Renaud – Loulou Gaste 2020-2021 Фото: Getty Images

В таком же виде мадам Макрон появилась на церемонии вручения премии Line Renaud – Loulou Gaste 2020-2021 в области медицинских исследований в Maison de la Recherche в Париже.

[ + – ] Бридит Макрон с гостями и лауреатами премии

Обувь первой леди Франции заслуживает особого внимания. Замшевые сапоги всегда являются популярным осенним трендом из-за их формы и мягкой текстуры. Немного более тонкий материал обуви – это также более легкий стиль, который можно носить перед наступлением более холодной и влажной зимы.

[ + – ] Удобные остроносые ботильоны из тонкой замши – хит сезона Фото: Скриншот

Макрон – не единственная, кто в этом сезоне тяготела к такой обуви. Подобную носили Карли Клосс, Адель и Пэрис Хилтон, отдавая предпочтение аналогичной обуви от Manolo Blahnik, Stuart Weitzman и Saint Laurent.

Минималистичный гардероб Брижит Макрон, по мнению стилистов, считается эталоном эстетики французского шика. Большая часть обуви первой леди Франции – от ее любимого бренда Louis Vuitton, причем дизайнер этого модного дома Николя Гескьер – ее близкий друг.

Помимо ботинок, она с удовольствием носит лодочки с острым носком и спортивные кроссовки от Louis Vuitton.

В ее гардеробе немало блейзеров, платьев, брючных костюмов и даже джинсов. Чаще всего она отдает предпочтение нейтральным тонам, а для официальных мероприятий выбирает элегантные платья и платья с минимальными украшениями, большинство из которых от французских брендов, таких как Louis Vuitton, Alaïa, Alexandre Vauthier и Dior.

Ранее мы рассказывали о том, что Брижит Макрон появилась на публике в кожаных брюках.