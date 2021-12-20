Жену Макрона назвали трансгендером. Первая леди Франции готовит суровый ответ

В слухах, которые распространились в Сети, утверждается, что Брижит родилась мужчиной, но потом сменила пол.

68-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, намерена подать в суд после того, как в Twitter распространили слухи о том, что она – трансгендер, сообщает BFMTV со ссылкой на источники в окружении первой леди.

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В Сети о ней писали, что она родилась мужчиной, и что ее называли "Жан-Мишель Тронье" (Тронье – это девичья фамилия мадам Макрон). Якобы позже была операция по смене пола.

Издание утверждает, что распространение этой информации – дело рук ультраправых. Новостной сайт Numerama составил хронологию этого информационного сообщения, отметив, что оно появилось в ежемесячной колонке Faits & Documents ("Факты и документы") ультраправого журналиста Эмманюэля Ратье 29 сентября. Это издание является близким к конспирологическим кругам.

"Хэштег #JeanMichelTrogneux, который 13 декабря вошел в топ-тренды Twitter во Франции и все еще присутствовал 14 декабря 2021 года после полудня. В социальной сети было обнаружено более 34 000 твитов, в которых содержится заведомо ложная информация о Брижит Макрон, жене президента республики", – пишет портал.

Журналисты подчеркивают, что история не соответствует действительности.

"Но эта ложная информация далеко не остается незамеченной: ее разделяют некоторые из самых влиятельных конспирологов, обсуждают в ультраправых кругах и антисемитских группах, и она значительно выросла до такой степени, что теперь стала известна в средствах массовой информации и социальных сетях", – отмечается в публикации.

Жена Макрона не впервые выступает в свою защиту. В сентябре президент и его супруга пожаловались в парижскую прокуратуру на папарацци Тибо Далифара за то, что она на витрине художественной галереи напротив Елисейского дворца на две недели выставила фотографии четы с отдыха.

Макрон женился на своей бывшей учительнице французского языка в 2007 году. Жена старше своего супруга на 24 года, однако это не помешало стать им одной из самых крепких пар и одной из самых обсуждаемых.

Напомним, Брижит Макрон продемонстрировала самую модную обувь осени, а также показала, с чем лучше всего сочетать кожаные брюки.