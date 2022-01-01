Не трансгендер. У ЗМІ з'явилися дитячі фото дружини Макрона

Розслідування ультраправого видання Faits et Documents щодо статі першої леді Франції тривало три роки, і, за словами його автора Наташі Рей, спусковим гачком для нього стала "зовнішність Бріжит Макрон", яка властива трансгендерам. Тепер їй доведеться відповідати за свої слова.

68-річна перша леді Франції Бріжит Макрон опинилася в центрі нападок з боку ультраправого журналу Faits et Documents (Facts & Documents), один з авторів якого, Наташа Рей, написала, що мадам Макрон народилася чоловіком і змінила стать. Поки дружина президента готує позов до суду за наклеп, журналісти Daily Mail у Парижі докладніше дізналися про сім'ю Троньє, де свого часу народилася Бріжит, і спростували інформацію про трансгендерний перехід першої леді.

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Сім'я Троньє – відомі шоколатьє та кондитери в регіоні Ам'єн на півночі Франції, де престижний бренд Trogneux так само відомий, як, скажімо, Thorntons у Великобританії. Вони володіють кондитерською на площі Нотр-Дам у центрі Ам'єна, що є флагманським магазином мережі Trogneux, яка має ще 12 філій по всій північній Франції.

У Мережі є фотографія подружжя Троньє з дітьми, де на колінах у мадам Троньє сидить маленька дівчинка, а поруч із батьком стоїть хлопчик у картатій сорочці. Знімок було зроблено ще у 1950-х роках.

[ + – ] Бріжит Троньє (на колінах) була молодшою із шести дітей сімейства Фото: The Daily Mail

Наташа Рей, яка неодноразово критикувала сім'ю Макрона в соцмережах та на YouTube, коментуючи це сімейне фото, стверджувала, що дитина на колінах у жінки – Наталі Фарсі, дочка старшої доньки подружжя Троньє, Мерівон, яка загинула у ДТП разом із чоловіком.

Що стосується Бріжит, то, за словами Рей, на знімку вона там теж є, тільки ще у вигляді того самого хлопчика в картатій сорочці на ім'я Жан-Мішель Троньє. Мовляв, він став трансгендерною жінкою, пройшовши через операцію зі зміни статі на початку 1980-х років.

Рей підкреслила, що "спусковим гачком" трирічного "розслідування" у Faits et Documents – "Таємниця Бріджіт Макрон" була її "статура", нібито властива для трансгендерів. Щойно журналістка озвучила ці моменти, історія почала широко розповсюджуватись у соціальних мережах під хештегом #JeanMichelTrogneux.

"Веб-сайти, пов'язані з украй правими, антиурядовим рухом "Жовті жилети" та екстремістами QAnon, які вважають, що США перебувають у лещатах дияволопоклонників, що зловживають дітьми, поширюють помилкові твердження", – впевнені Пол Браччі та Пітер Браун, які організували власне розслідування історії.

Вони припускають, що хлопчик у картатій сорочці – це нині покійний Жан-Клод Троньє, брат Бріжит, який був старший за неї на вісім років. Він працював менеджером сімейної шоколадної фабрики.

Інформація про народження Бріжит була опублікована в Courrier Picard, щоденній газеті регіону Пікардія, столицею якого є Ам'єн. Днем її народження там вказано 13 квітня 1953 року.

Що стосується трьох сестер і двох братів Бріжит, воно говорить: "Анн-Марі, Жан-Клод, Мерівон, Монік і Жан-Мішель Троньє з великою радістю повідомляють про народження своєї молодшої сестри Бріжит".

Незважаючи на те, що Faits et Documents заявляло, що в Єлисейському палаці їм не надали дитячого фото Бріжит, знімки першої майбутньої леді все ж вдалося знайти. Зокрема, знайшлося фото семирічної Бріжит, яка приймає перше причастя.

Батько Бріжит регулярно відвідував церкву та був членом Ротарі-клубу. Вона ж сама навчалася у монастирській школі Святого Серця. Сім'я називала її "щасливою маленькою принцесою".

"Це їй ідеально підходило – вона була прекрасною маленькою дівчинкою, яка завжди перебувала в центрі уваги", – розповів друг сім'ї.

[ + – ] Семирічна Бріжит Троньє на своєму першому причасті Фото: The Daily Mail

Інший житель Ам'єна, який добре знає родину, додав:

"Вона завжди отримувала чудові подарунки і з нею поводилися, як із принцесою. Вона була справжньою маленькою дівчинкою, яка любила вбиратися й одягати прикраси своєї матері. Раніше батьки дарували їй срібні браслети та інші дрібнички. Коли вона склала іспити, їй подарували мопед".

Видання пише також про те, що свого часу громадськості було представлено знімки її весілля з першим чоловіком, банкіром Андре-Луї Озьєром, якому вона народила чотирьох дітей. До речі, вони одружилися у місцевій ратуші 1974 року. Того ж року там вінчалися батьки Еммануеля Макрона.

Ще у 2017 році Бріжит Макрон говорила своїм учням, що вони почують про неї інформацію "правдиву та хибну", але запевняла, що ніколи нічого не коментуватиме. Проте наклеп щодо зміни статі зачепив мадам Макрон за живе, і вона вирішила відповісти кривдникам, а її юристи вже готують документи до прокуратури Парижа. Це підтвердив адвокат Жан Еночі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон продемонструвала наймодніші ботильйони сезону. Незважаючи на всі домисли, вона давно завоювала звання французької ікони стилю, а також прославилася любов'ю до дорогих брендів.