Брижит Макрон появится в популярном сериале

Первая леди Франции сыграет в популярном сериале эпизодическую роль.

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71-летняя первая леди Франции Брижит Макрон сыграет эпизодическую роль в сериале Netflix "Эмили в Париже", сообщает The Guardian. Она сыграет саму себя во второй части четвертого сезона шоу. О том, что она появится в проекте, ходили слухи еще в апреле.

Художники по костюмам сериала не будут рекомендовать Брижит наряды, поскольку она появится там в своей одежде. Как известно, мадам Макрон очень любит Yves Saint Laurent, а также известна своим отменным вкусом в выборе более простых повседневных ансамблей.

Исполнительница главной роли, Лили Коллинз, не скрывает своего восхищения относительно перспективы поработать с женой президента на съемочной площадке.

"Идея камео пришла нам в голову, когда (создатель программы) Даррен Стар и я встретились с ней в Елисейском дворце в декабре 2022 года. Она большая поклонница сериала и восприняла упоминание о ней в первом сезоне с большим юмором. Эта сцена в четвертом сезоне — подмигивание, и съемки с ней были и честью, и настоящей радостью", – сказала она.

Это будет второй раз, когда Макрон играет саму себя на экране. В 2018 году она появилась в "Раздевалки", французском комедийном сериале о двух пловчихах с инвалидностью.

У Брижит Макрон уже есть опыт съемок в сериалах

Кроме того, во Франции в работе находится биографический фильм о первой леди под названием "Брижит, свободная женщина".

С момента запуска в 2020 году сериал "Эмили в Париже" привлек значительную аудиторию. Первая половина четвертого сезона дебютировала с почти 20 млн просмотров, и шоу неизменно появлялось в топ-10 списков Netflix, даже несмотря на то, что оно попало в заголовки из-за своих абсурдных сюжетных линий и приторного изображения Парижа.

Сериал подвергся критике во Франции, в частности, за его стереотипное, фантастическое изображение жизни в столице – от щегольского образа жизни в беретах до приукрашенных, пригодных для Instagram сцен столицы.

Ранее Фокус писал, что объятия и поцелуй президента Франции Эммануэля Макрона с министром спорта вызвали ажиотаж.