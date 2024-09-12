Бріжит Макрон з'явиться в популярному серіалі

Перша леді Франції зіграє в популярному серіалі епізодичну роль.

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71-річна перша леді Франції Бріжит Макрон зіграє епізодичну роль у серіалі Netflix "Емілі в Парижі", повідомляє The Guardian. Вона зіграє саму себе в другій частині четвертого сезону шоу. Про те, що вона з'явиться в проєкті, ходили чутки ще у квітні.

Художники з костюмів серіалу не рекомендуватимуть Бріжит вбрання, оскільки вона з'явиться там у своєму одязі. Як відомо, мадам Макрон дуже любить Yves Saint Laurent, а також відома своїм відмінним смаком у виборі простіших повсякденних ансамблів.

Виконавиця головної ролі, Лілі Коллінз, не приховує свого захоплення щодо перспективи попрацювати з дружиною президента на знімальному майданчику.

"Ідея камео спала нам на думку, коли (творець програми) Даррен Стар і я зустрілися з нею в Єлисейському палаці в грудні 2022 року. Вона велика шанувальниця серіалу і сприйняла згадку про неї в першому сезоні з великим гумором. Ця сцена в четвертому сезоні — підморгування, і зйомки з нею були і честю, і справжньою радістю", — сказала вона.

Це буде вдруге, коли Макрон грає саму себе на екрані. У 2018 році вона з'явилася в "Роздягальні", французькому комедійному серіалі про двох плавчинь з інвалідністю.

У Бріжит Макрон уже є досвід зйомок у серіалах

Крім того, у Франції в роботі перебуває біографічний фільм про першу леді під назвою "Бріжит, вільна жінка".

З моменту запуску 2020 року серіал "Емілі в Парижі" привернув значну аудиторію. Перша половина четвертого сезону дебютувала з майже 20 млн переглядів, і шоу незмінно з'являлося в топ 10 списків Netflix, навіть попри те, що воно потрапило до заголовків через свої абсурдні сюжетні лінії та нудотне зображення Парижа.

Серіал зазнав критики у Франції, зокрема, за його стереотипне, фантастичне зображення життя в столиці — від франтівського способу життя в беретах до прикрашених, придатних для Instagram сцен столиці.

Раніше Фокус писав, що обійми і поцілунок президента Франції Еммануеля Макрона з міністром спорту викликали ажіотаж.