Консервативна журналістка Кендіс Оуенс нібито має у своєму розпорядженні докази того, що Еммануель Макрон одружений з чоловіком. Суд у Парижі раніше вже штрафував двох осіб за подібні доводи.

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Американська консервативна журналістка Кендіс Оуенс обіцяє навести докази того, що президент Франції Еммануель Макрон одружений з чоловіком. Про це вона написала в соцмережі Х 23 січня.

Бріжит Макрон, за її відомостями, насправді не є біологічною жінкою. Свої слова Оуенс підтвердить 30 січня. Жінки на ім'я Бріжит Макрон, як вказує вона, ніколи не існувало.

Журналістка попросила самого Макрона перед публікацією розслідування відповісти на 21 запитання для чесного і збалансованого інтерв'ю. У списку є питання про минуле Бріжит Макрон. Оуенс також просить поділитися фотографіями часів її молодості.

Журналістка звернула увагу, що Макрону було 15 років на початку стосунків із 39-річною заміжньою вчителькою Бріжит. Однак жодних свідчень її шкільного чи студентського життя немає.

Емманюель Макрон раніше спростовував чутки про те, що його дружина — трансгендер. Французький лідер у березні 2024 року заявляв, що засуджує "неправдиву інформацію і сфабриковані сценарії".

Автор ультраправого журналу Faits et Documents Наташа Рей також з'ясовувала, що мадам Макрон народилася чоловіком і змінила стать. Британські журналісти пізніше знайшли дитячі фотографії Бріджит Макрон.

Суд Парижа у вересні 2024 року засудив двох жінок, включно з Рей, до штрафів у розмірі 13,5 тисячі євро за наклеп. Обидві стверджували, що Бріжит Макрон народилася чоловіком.

Нагадаємо, Бріжит Макрон збиралася зіграти епізодичну роль у серіалі Netflix "Емілі в Парижі". У 2018 році Макрон зіграла у французькому комедійному серіалі "Роздягальні".