"Приниження, які нестерпні": Макрон уперше прокоментував чутки про стать своєї дружини

Французький лідер зізнався, що чутки про особисте життя його дружини Бріжит боляче вдаряють також і по ньому. Макрон додав, що засуджує людей, які поширюють їх.

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Президент Франції Емманюель Макрон уперше спростував чутки про те, що його дружина — трансгендер. Про це він сказав в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

Глава держави заявив, що засуджує "неправдиву інформацію та сфабриковані сценарії" щодо його дружини Бріжит.

"Є дрібні побутові жести, образи та приниження, які нестерпні. І які продовжують існувати в поведінці деяких. Найгірше — це неправдива інформація та сфабриковані сценарії, у які люди в підсумку вірять і засмучують вас, це стосується й особистого життя. Я засуджую", — сказав Макрон.

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Передаючи слова французького лідера, телеканал також уточнив, що 6 березня 2025 року в Парижі також судитимуть двох жінок за звинуваченням у наклепі за поширення трансфобних чуток про дружину глави держави. Бріжит Макрон подала на них до суду ще 2022 року за поширення неправдивої інформації. Одна з обвинувачених представлялася як "медіум", інша — як "незалежна журналістка". Тепер сторона позивача вимагає компенсації за "порушення прав на особисте життя".

Нагадаємо, дещо раніше донька Бріжит Макрон зізналася, що її досі ранять стосунки матері з Емманюелем. Тіфен Озьєр було всього десять років, коли вона дізналася, що Бріжит зустрічається зі своїм учнем, майбутнім президентом Франції. У Бріжит уже було троє дітей, коли в неї почався роман із Емманюелем.

Раніше Бріжит Макрон розповідала про роман із Емманюелем. Вона зізналася, що чекала десять років, перш ніж вийти заміж за Емманюеля Макрона. І робила це заради своїх дітей.