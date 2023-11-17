"Я сказала собі, що він закохається в когось свого віку": Бріжит Макрон поділилася особистими спогадами

Бріжит кілька разів відкладала весілля з Еммануелем Макроном, щоб не "руйнувати" життя своїх дітей.

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Бріжит Макрон зізналася, що чекала десять років, перш ніж вийти заміж за Еммануюля Макрона. І робила це заради своїх дітей. Про це пише Paris Match.

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У рідкісному особистому інтерв'ю 70-річна перша леді Франції розповіла, що вона відклала весілля зі своїм чоловіком, 45-річним президентом Франції Емманюлем Макроном, на десять років заради трьох своїх дітей, які приблизно того самого віку, що і її чоловік.

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Макрону було 15 років, коли він закохався в колишню тоді одруженою Бріжит Озьєр, яка була на 25 років старшою за нього. Вона була його вчителем драми в католицькій школі Провіденс в Ам'єні, на півночі Франції, а її дочка Лоуренс була однокласницею Макрона.

Бріжит і Емманюель Макрон Фото: Getty

Їхній роман розквітнув і спричинив скандал у провінції. Потім батьки Макрона відправили його до Парижа, щоб він пішов в іншу школу, але його бажання бути з учителькою і почуття до неї залишилися.

Бріжит згадала, що говорила собі в той час, що як тільки Еммануюль опиниться в Парижі, він "закохається в когось свого віку", але цього не сталося.

Бріжит звільнилася з роботи, але сказала, що "єдиною перешкодою" їхніх стосунків були її діти, оскільки вона не хотіла "руйнувати їхнє життя".

"Це тривало десять років, час поставити їх на рейки. Ви можете собі уявити, що вони чули. Але я не хотіла втрачати своє життя", — сказала вона.

Бріжит Макрон Фото: Getty Images

Її син на три роки старший за Макрона, а її дочки, яким зараз 46 і 39 років, ровесники її другого чоловіка.

Вона також додала, що не знає, що б сказали її батьки про її шлюб із колишнім студентом, але зазначила, що її брати і сестри іноді жартували з приводу пліток, що оточують її стосунки з Макроном.

Зрештою вона вийшла заміж за Макрона — державного службовця, якому на той момент було під тридцять, — у 2007 році, після того, як роком раніше розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Андре-Луї Озьєром.

Незважаючи на те, що Бріжит вже одружена 16 років, вона каже, що її чоловікові все ще вдається дивувати і вражати її своєю вражаючою пам'яттю та інтелектом.

"У мене було багато блискучих учнів, але жоден із них не мав його здібностей. Я завжди захоплювалася ним", — пояснила вона.

Пара насолоджується спокійним життям разом у Єлисейському палаці, коли президент повертається додому близько 22:00 і 23:00, і Бріжит готує йому сніданок, а іноді й вечерю.

Бріжит і Емманюель Макрон Фото: Getty Images

Тоді як її чоловік проводить весь день, концентруючись на політичних питаннях, перша леді Франції викладає дорослим з благодійною метою і приділяє особливу увагу добрим справам.

Вона вже звикла до критики, яка зараз виходить від державної установи, і приймає коментарі з приводу її образів.

На своїй посаді вона зустрічається з багатьма іноземними лідерами і у своєму нещодавньому інтерв'ю похвалила короля і королеву, які відвідали Париж у вересні.

Бріжит зізнається, що спочатку хвилювалася, але ці побоювання розвіялися, коли Камілла привітала її поцілунком у щоку, "задавши тон".

Візит короля Чарльза до Франції Фото: Getty Images

Вона похвалила гумор Чарльза і делікатність королівського подружжя і розповіла, як зустріла Чарльза і Каміллу за приватним аперитивом в Єлисейському палаці, назвавши це "чудовим моментом".

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