Експертка розповіла, які процедури могла зробити Бріжит Макрон, щоб виглядати молодшою

Статус і становище першої леді Франції вимагають від неї виглядати відповідно, тому не заперечується, що вона вдається до послуг майстрів індустрії краси.

Поява першої леді Франції Бріжит Макрон завжди викликає особливу увагу з боку ЗМІ, де б вона не була: на прогулянці, на офіційних заходах або навіть під час походу в ресторан. 69-річна дружина президента, незважаючи на свій вік, залишається однією з найстильніших жінок країни, тому не дивно, що найменші зміни на її обличчі та в зовнішності стають предметом суперечок на тему, які процедури та пластичні операції вона робить. Свою думку з цього приводу висловила й лікарка Катерина Кудінова.

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Підтяжка обличчя

На думку Кудінової, омолоджувальна пластика для першої леді держави — абсолютно очікуване та природне рішення, тим паче враховуючи її вже пристойний вік. Лікарка вказує на той момент, що якщо поглянути на овал обличчя першої леді, очевидним є факт зробленої раніше підтяжки. Що стосується пишної зачіски Бріжит і густого чубчика, то довгий час ширилися чутки, що вона носить їх для того, щоб приховати сліди необережної пластики. Проте фахівці одностайно спростовують такий здогад, і ось чому: перша леді Франції володарка старіючого обличчя з дрібноморщинистим типом обличчя. Це означає, що зморшки на лобі, особливо за умов такої живої міміки, як у Бріжит, вкрай складно прибрати навіть за допомогою пластики.

Як уже зазначалося, Бріжит Макрон давно вдавалася до пластики обличчя, і, судячи з останніх фото, у її випадку було б цілком доречно подумати про повторну операцію, заодно омолодивши шию.

У передній поверхні шиї пані Макрон видно очевидні тяжі платизми: за умов такого типу старіння, як у першої леді Франції, цей нюанс стає головною перешкодою корекції. У таких випадках фахівці рекомендують на додаток до підтяжки обличчя платизмопластику.

Ліпосакція

Не можна не погодитись: для 69 років фігура першої леді виглядає переконливо. Важко сказати, напевно, чи були тут оперативні втручання, але якщо й були, то швидше невеликі й обережно виконані.

Не заперечується, що на колінах було проведено незначну ліпосакцію для підтримки і збереження їх красивої форми. Навіть у струнких жінок із віком у цій частині тіла є тенденція мати невеликий надлишок жирової тканини, тому багато представниць прекрасної статі від 40 до 45 років активно вдаються до ліпосакції колін. Враховуючи любов Бріжит до речей довжиною вище коліна, цілком імовірно, що вона могла вдатися до цієї процедури.

Ринопластика

Під час порівняння рис обличчя Бріжит Макрон на фото різних років стає очевидним, що перша леді робила ринопластику, і швидше за все це була повторна операція. Очевидний "відбиток ринопластики" на обличчі дружини Емманюеля Макрона видають пропорції носа, що змінилися.

[ + – ] Бріжит Макрон у 2018 році

[ + – ] Перша леді Франції у 2022 році

Свого часу однією з обговорюваних тем у Франції стало чергове перетворення дружини Емманюеля Макрона: як повідомляють ЗМІ, кілька років тому їй зробили тригодинну омолоджувальну операцію під загальним наркозом у приватній клініці. Саме це перетворення стало предметом бурхливих суспільних дебатів: багато хто засудив першу леді Франції за її прагнення виглядати молодше за свої роки і зрівнятися з чоловіком за віком. Цю операцію провів провідний пластичний хірург країни, а її результат значно освіжив зовнішність першої леді Франції.

Цьогоріч перша леді Франції зіткнулася зі звинуваченнями в тому, що вона трансгендер. Одне з видань написало, що Бріжит народилася чоловіком і змінила стать. Такі чутки чимало розлютили дружину Макрона й вона подала скаргу до прокуратури. Зі свого боку британські журналісти спростували ці чутки, дізнавшись про біографію Бріжит.