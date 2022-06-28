Эксперт рассказала, какие процедуры могла сделать Брижит Макрон, чтобы выглядеть моложе

Статус и положение первой леди Франции требуют от нее выглядеть соответствующе, поэтому не исключено, что она прибегает к услугам мастеров индустрии красоты.

Появление первой леди Франции Брижит Макрон всегда вызывает повышенное внимание со стороны СМИ, где бы она не была: на прогулке, на официальных мероприятиях или даже во время похода в ресторан. 69-летняя жена президента, несмотря на свой возраст, остается одной из самых стильных женщин страны, поэтому неудивительно, что малейшие изменения на ее лице и во внешности становятся предметом споров на тему, какие процедуры и пластические операции она делает. Свое мнение по этому поводу высказала и доктор Екатерина Кудинова.

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Подтяжка лица

По мнению Кудиновой, омолаживающая пластика для первой леди государства – абсолютно ожидаемое и естественное решение, тем более учитывая ее уже приличный возраст. Доктор указывает на тот момент, что, если осмотреть на овал лица первой леди, очевиден факт сделанной ранее подтяжки. Что касается пышной прически Брижит и густой челки, то долгое время ходили слухи, что она носит их для того, чтобы скрыть следы неаккуратной пластики. Однако специалисты единодушно опровергают такую ​​догадку, и вот почему: первая леди Франции обладательница стареющего лица с мелкоморщинистым типом лица. Это означает, что морщины на лбу, особенно при такой живой мимике, как у Брижит, крайне сложно убрать даже с помощью пластики.

Как уже отмечалось, Брижит Макрон давно прибегала к пластике лица, и, судя по последним фотографиям, в ее случае было бы вполне уместно подумать о повторной операции, заодно омолодив шею.

В области передней поверхности шеи г-жи Макрон видны явные тяжи платизмы: при таком типе старения, как у первой леди Франции, этот нюанс становится главным препятствием для коррекции. В таких случаях специалисты рекомендуют в дополнение к подтяжке лица платизмопластику.

Липосакция

Нельзя не согласиться: для 69 лет фигура первой леди выглядит внушительно. Трудно сказать наверняка, сказать, имели ли место здесь оперативные вмешательства, но если и были, то скорее небольшие и аккуратно выполненные.

Не исключено, что на коленях была проведена незначительная липосакция для поддержания и сохранения их красивой формы. Даже у стройных женщин с возрастом в этой области имеет тенденцию появляться небольшой избыток жировой ткани, поэтому многие представительницы прекрасного пола от 40 до 45 лет активно прибегают к липосакции коленей. Учитывая любовь Брижит к вещам длиной выше колена, вполне вероятно, что она могла прибегнуть к этой процедуре.

Ринопластика

При сравнении черт лица Брижит Макрон на фотографиях разных лет становится очевидным, что первая леди делала ринопластику, и, скорее всего, это была повторная операция. Явный "отпечаток ринопластики" на лице жены Эммануэля Макрона выдают изменившиеся пропорции носа.

[ + – ] Брижит Макрон в 2018 году

[ + – ] Первая леди Франции в 2022 году

В свое время одной из самых обсуждаемых тем во Франции стало очередное преображение жены Эммануэля Макрона: как сообщают СМИ, несколько лет назад ей сделали трехчасовую омолаживающую операцию под общим наркозом в частной клинике. Именно это преображение стало предметом бурных общественных дебатов: многие осудили первую леди Франции за ее стремление выглядеть моложе своих лет и сравняться с мужем по возрасту. Эту операцию провел ведущий пластический хирург страны, а ее результат значительно освежил внешность первой леди Франции.

В этом году первая леди Франции столкнулась с обвинениями в том, что она трансгендер. Одно из изданий написало, что Брижит родилась мужчиной и сменила пол. Такие слухи немало разозлили жену Макрона и она подала жалобу в прокуратуру. В свою очередь британские журналисты опровергли эти слухи, узнав биографию Брижит.