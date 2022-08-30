У Дональда Трампа знайшли файли з інтимною інформацією про Макрона

З маєтку Трампа вилучили документи з особистими даними про президента Франції.

Дональд Трамп "протягом багатьох років хвалився, що у нього є розвіддані про сексуальне життя Макрона" і тепер про це знову заговорили, після того, як стало відомо, що під час обшуку в Мар-а-Лаго, маєтку 45-го президента США, вилучили документ, який називається "інформація про президента Франції". Про це пише Rolling Stone.

Поки Дональд Трамп був президентом США, він часто говорив про те, що він нібито має компромат на Емманюеля Макрона. Й отримав він його "завдяки розвідці".

Під час обшуку в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго на початку цього місяця ФБР знайшла документ, зазначений як "інформація про президента Франції".

Однак у ФБР, звичайно, не кажуть, чи міститься в документі та сама інформація, про яку пліткував Дональд Трамп.

Нагадаємо, 44-річний Макрон одружений із 69-річною Бріжит із 2017 року. Вони познайомилися, коли вона була його вчителькою. Макрон у своїй книзі описав їхні стосунки, як "любов, неправильно зрозумілу багатьма".

Бріжит була одружена і мала трьох дітей, коли в неї почався роман із Макроном. Батьки майбутнього президента намагалися переконати Бріжит припинити ці стосунки, але вона говорила, що "не може цього обіцяти".

Але Дональд Трамп неодноразово натякав і прямо говорив про те, що він має "розвіддані" про сексуальне й особисте життя президента Франції Еманнюеля Макрона, з якими він ознайомився під час свого перебування на посаді президента.

[ + – ] Дональд Трамп і Меланія Трамп Фото: Getty Images

Двоє людей, які чули це від Трампа, розповіли журналу Rolling Stone, що іноді було важко визначити, яка інформація правдива, бо Трамп був пліткарем.

"Часто було важко сказати, марить він чи ні", — сказав один співрозмовників.

Джерела стверджують, що міркування Трампа про поведінку Макрона не враховували подробиць або конкретики і являли собою загальніші звинувачення в нерозсудливості.

Стефані Грішем, яка колись була прессекретаркою Трампа, написала в мемуарах, що Трамп приватно називав Макрона "слабаком" і "сто двадцятьма фунтами люті".

Колишній президент США та президент Франції мали нестабільні стосунки.

Під час президентських перегонів у Франції у 2017 році Трамп спочатку висловив підтримку супернику Макрона, але це не завадило президенту Франції запросити президента США як почесного гостя на парад на честь Дня взяття Бастилії того ж року, коли його було переобрано.

А в 2019 році, під час зустрічі у Білому домі міжнародних послів при Організації Об'єднаних Націй Трамп назвав Макрона "скалкою у дупі".

Оприлюднення документа про Макрона сколихнуло Францію, зазначають два інші джерела, знайомі із ситуацією. Тепер у Франції намагаються з'ясувати, що саме мав на увазі Трамп, говорячи про компромат.

Це не вперше, коли Дональд Трамп пліткує про сексуальне життя політиків. Він описував стосунки сенатора Джоша Манделя як "дивні", а Грішем згадувала в мемуарах, що 45-й президент США розповідав їй непристойності про матір прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.