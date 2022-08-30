У Дональда Трампа нашли файлы с интимной информацией о Макроне

Из имения Трампа изъяли документы с личными данными о президенте Франции

Дональд Трамп "в течение многих лет хвастался, что у него есть разведданные о сексуальной жизни Макрона" и теперь о ней снова заговорили, после того, как стало известно, что во время обыска в Мар-а-Лаго, имении 45-го президента США, изъяли некий документ, который называется "информация о президенте Франции". Об этом пишет Rolling Stone.

Пока Дональд Трамп был президентом США, он часто говорил о том, что у него якобы есть компромат на Эмманюэля Макрона. И получил он его "благодаря разведке".

Во время обыска в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в начале этого месяца ФБР обнаружило документ, указанный как "информация о президенте Франции".

Однако в ФБР, конечно, не говорят, содержится ли в документе та самая информация, о которой сплетничал Дональд Трамп.

Напомним, 44-летний Макрон женат на 69-летней Брижит с 2017 года. Они познакомились, когда она была его учительницей. Макрон в своей книге описал их отношения, как "как любовь, неправильно понятую многими".

Брижит была замужем и у нее было трое детей, когда у нее начался роман с Макроном. Родители будущего президента пытались убедить Брижит прекратить эти отношения, но она говорила, что "не может этого обещать".

Но Дональд Трамп неоднократно намекал и прямо говорил о том, что у него есть "разведданные" о сексуальной и личной жизни президента Франции Эммануюэля Макрона, с которыми он ознакомился во время своего пребывания на посту президента.

[ + – ] Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Getty Images

Два человека, которые слышали это от Трампа, рассказали журналу Rolling Stone, что иногда было трудно определить, какая информация правдива, потому что Трамп был сплетником.

"Часто было трудно сказать, бредит он или нет", — сказал один собеседников.

Источники утверждают, что размышления Трампа о поведении Макрона не включали подробностей или конкретики и представляли собой более общие обвинения в неблагоразумии.

Стефани Гришэм, которая когда-то была пресс-секретарем Трампа, написала в мемуарах, что Трамп в частном порядке называл Макрона "слабаком" и "сто двадцатью фунтами ярости".

У бывшего президента США и президента Франции были нестабильные отношения.

Во время президентской гонки во Франции в 2017 году Трамп сначала выразил поддержку сопернику Макрона, но это не помешало президенту Франции пригласить президента США в качестве почетного гостя на парад в честь Дня взятия Бастилии в том же году, когда он был переизбран.

А в 2019 году, во время встречи в Белом доме международных послов при Организации Объединенных Наций Трамп назвал Макрона "занозой в заднице".

Обнародование документа о Макроне всколыхнуло Францию, отмечают два других источника, знакомых с ситуацией. Теперь во Франции пытаются выяснить, что именно имел в виду Трамп, говоря о компромате.

Это не первый раз, когда Дональд Трамп сплетничает о сексуальной жизни политиков. Он описывал отношения сенатора Джоша Манделя, как "странную", а Гришэм упоминала в мемуарах, что 45-й президент США рассказывал ей непристойности о матери премьер-министра Канады Джастина Трюдо.