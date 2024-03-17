Історія Бріжит Макрон: звідки з'явилися чутки про те, що вона народилася чоловіком

Бріжит Троньє народилася і виросла в Ам'єні в родині відомих кондитерів. І її біографія відома занадто добре, щоб підозрювати, що там є якісь таємниці.

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Бріжит Макрон стала відома на весь світ, коли стала першою леді Франції. Таблоїди вивчили її життя та історію її дуже скандального роману з Емманюелем, який був її учнем. Але останнім часом у соцмережах часто пишуть дивні чутки про те, що вона народилася чоловіком. Це було настільки скандально і так зачепило сім'ю Бріжит, що навіть її дочка і її чоловік спростовували ці заяви. Daily Mail розповів історію Бріжит та її сім'ї.

Батьки Бріжит — відомі шоколатьє і кондитери в регіоні Ам'єн на півночі Франції, і її дівоче прізвище — Троньє. На півночі Франції елітний бренд Trogneux дуже популярний і добре відомий.

На старому чорно-білому сімейному фото Бріжит позувала з батьками, братами і сестрами. Фото було зроблено ще в 1950-х роках.

Маленька Бріжит на колінах матері з родиною Фото: Скриншот

Чи міг хто-небудь, і найменше сама Бріжит, припустити, що понад півстоліття її життя будуть використані в наклепницькій кампанії, розгорнутій у соцмережах.

Минулого року Бріджит виграла справу про наклеп проти журналіста-фрілансера, який зробив первісну заяву, проте це хибна і необґрунтована чутка, яка не повністю зникла з деяких соціальних мереж.

Зовсім нещодавно дочка Бріжит, адвокат Тіфан Озьєр, розповіла про наслідки звинувачень.

Бріжит Макрон із донькою Тіфан

В інтерв'ю на початку цього місяця, присвяченому публікації написаного нею роману, 40-річна жінка розповіла: "Мене турбує рівень суспільства, коли я чую, що циркулює в соціальних мережах про те, що моя мати — чоловік. Впевненість, з якою це сказано, і довіра, що надається цьому, проголошуються. Як ми можемо протистояти дезінформації в соціальних мережах?".

Сам Макрон, виступаючи в Міжнародний жіночий день минулого тижня після публікації інтерв'ю, висловив гнів і розчарування з приводу чуток і їхнього впливу на їхнє приватне життя.

"Найстрашніше — це неправдива інформація і сфабриковані сценарії. Люди врешті-решт їм вірять", — сказав він.

Спочатку ця заява залишилася непоміченою, коли у вересні 2021 року друком вийшло невелике ультраправе щомісячне видання під назвою Faits et Documents (Факти і документи) з результатами так званого "трирічного розслідування" щодо Бріжит Макрон, якій зараз 70 років.

Але коли "кореспондентка" Наташа Рей, яка співпрацює з журналом і має історію нападок на Макронів у Facebook, дала інтерв'ю на YouTube того ж року, звинувачення стали вірусними в Інтернеті.

В інтерв'ю вона послалася на стару сімейну фотографію Троньє. Вона стверджувала, що маленька дівчинка, яка сиділа на колінах у матері, ймовірно, була Наталі Фарсі, яка залишилася сиротою, коли старша сестра Бріжит, Мерівонн, загинула в автокатастрофі разом зі своїм чоловіком Полем Фарсі, коли Бріжит була маленькою.

Рей заявила, що Бріжит нібито звали Жан-Мішель Троньє і він змінив стать на початку 1980-х років.

Майже одразу ж ця дивна історія почала широко поширюватися в соціальних мережах.

Насправді хлопчик на фото — це, можливо, старший брат Бріжит на ім'я Жан-Клод. Він був на вісім років старший за Бріжит і став керівником сімейної шоколадної фабрики.

Свідоцтва про народження у Франції, на відміну від, наприклад, Великої Британії, може отримати тільки людина, ім'я якої зазначено у свідоцтві, або родич цієї людини.

Але про народження Бріжит Макрон повідомили в Courrier Picard, щоденній газеті регіону Пікардія, столицею якої є Ам'єн, її рідне місто, і де вказано день її народження 13 квітня 1953 року.

Що стосується трьох сестер і двох братів Бріжит, то про них ідеться: "Анн-Марі, Жан-Клод, Марівонн, Монік і Жан-Мішель Троньє з великою радістю повідомляють про народження своєї молодшої сестри Бріжит".

Журнал Faits et Documents також повідомляв, що чиновники Єлисейського палацу "не змогли надати фотографію Бріжит у дитинстві".

Хоча таких фото вдосталь, є навіть знімок семирічної Бріжит, яка приймає своє перше Святе Причастя, або її зображення, що грається в саду. Є і її весільні знімки, зроблені, коли вона виходила заміж перший раз за банкіра Андре-Луї Озьєра.

Юна Бріжит Фото: The Daily Mail

Бріжит, ставши першою леді Франції 2017 року, сказала своїм учням: "Ви почуєте зауваження, правдиві та неправдиві. Я ніколи не буду про них говорити".

Однак, коли Наташа Рей та її колеги почали поширювати дивні чутки, Бріжит зробила виняток і подала до суду. Наташу Рей і Амандін Рой, 52-річну ясновидицю, яка з'явилася в чотиригодинному відео на YouTube у грудні 2021 року, визнали винними в наклепі та спочатку оштрафували на суму, еквівалентну 1700 фунтам стерлінгів кожна, яку після апеляції зменшили до 850 фунтів стерлінгів для Рой і 400 фунтів для Рей.

Реальна історія життя Бріжит Макрон

Втім, історія Бріжит цікава і без вигадок. Уперше вона зустріла Емманюеля Макрона у вересні 1992 року. Їй було 39 років, вона була заміжня, матір'ю трьох дітей і вчителькою французької католицької школи в Ам'єні. Йому було 15 років, і він навчався в тому ж класі, що й одна з її дочок.

Їхня 24-річна різниця у віці досі викликає подив, за винятком напевно Франції.

Протягом 16 років їхнього шлюбу вона відігравала ключову роль у його політичній кар'єрі, "щось середнє між політтехнологом і сірим кардиналом", за словами одного коментатора.

Весілля Бріжит і Емманюеля Макрона

Але в Ам'єні їхня дружба, що розвивається, багато років тому викликала обурення.

Сім'я Бріжит володіла кондитерською на площі Нотр-Дам у центрі міста, яка зараз є флагманською філією мережі Trogneux, що має ще 12 філій по всій північній Франції.

Магазин родини Троньє

Їхньою фірмовою стравою були тістечка макаруни.

Її батько був оплотом респектабельності, постійним парафіянином церкви і членом Ротарі-клубу.

Бріжит відвідувала монастирську школу Святого Серця. Вона, як і інші члени її сім'ї, були добре відомі в місті.

Сім'я називала її "щасливою маленькою принцесою". "Це їй ідеально підходило — вона була милою маленькою дівчинкою, яка завжди була в центрі уваги", — сказав друг сім'ї.

Інший житель Ам'єна, який добре знає цю сім'ю, додав: "Їй завжди робили чудові подарунки, і з нею поводилися як із принцесою. Вона була милою маленькою дівчинкою, яка любила вбиратися і носити мамині прикраси. Батьки дарували їй срібні браслети тощо. Коли вона склала іспити, їй подарували мопед".

У 21 рік під час поїздки в приморське місто Ле-Туке, де в її сім'ї був будиночок, вона познайомилася з Андре-Луї Озьєром, який народився в Камеруні, де його батько працював дипломатом.

У свої 23 роки він був на два роки старший за Бріжит, яка ще була студенткою і почала успішну кар'єру в банківській справі.

Вони одружилися в місцевій ратуші 1974 року, того ж року, до речі, одружилися батьки Емманюеля Макрона.

На той час, коли Бріжит виповнилося 26, у неї з чоловіком уже було двоє дітей.

Бріжит зрештою отримає посаду викладача в католицькій школі Lycee La Providence в Ам'єні.

Одним із предметів, які вона викладала, була драма. Зіркою уроків був Емманюель Макрон, мати і батько якого були лікарями.

Звісно, всі були стривожені, коли поповзли чутки, що в Емманюеля і Бріжит почався роман. Майбутнього президента відправили до Парижа, щоб він завершив освіту. Але їхні стосунки тривали на відстані 13 років, а решта, як то кажуть, уже історія.

Бріжит і Емманюель Макрон Фото: Getty Images

"У вашому житті бувають моменти, коли вам потрібно зробити життєво важливий вибір", — пояснила Макрон в інтерв'ю багато років потому.

Після того як вона пішла від нього 1996 року, першого чоловіка Бріжит ніхто не бачив публічно. Він помер у грудні 2019 року у віці 66 років.

Їхній син Себастьян Озьєр, якому 48 років, лише на два роки старший за свого вітчима Макрона, і працював на нього статистиком.

Їхня старша дочка Лоуренс, 46 років, навчалася в одному класі з Емманюелем у школі в Ам'єні, де вчителем була Бріжит.

Молодша дочка Тіфан публічно підтримала стосунки матері. "Якщо мені потрібно показати бачення любові, то це Емманюель і мама", — сказала вона в інтерв'ю 2018 року.

Нагадаємо, у своєму недавньому інтерв'ю вона розповіла про фурор, який викликав роман її матері в їхньому маленькому містечку. Тіфан зазначила, що "багато чого дізналася про людську природу".