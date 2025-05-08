Дипфейк из России обвинил Брижит Макрон в сексуальных домогательствах

В соцсетях был опубликован ролик в котором молодой мужчина по имени Лионель Торрес утверждает, что первая леди Франции якобы домогалась его, когда ему было 12 лет. Но настоящий Торрес утверждает, что этого не было.

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Об этом пишет Daily Mail.

Клип, в котором, по-видимому, показан один из бывших учеников Брижит Макрон, обвиняющий первую леди Франции в сексуальном насилии над ним в детстве, был раскритикован как "дипфейк", созданный искусственным интеллектом и распространяемый Россией.

Дипфейк обвинил первую леди Франции в домогательствах Фото: скриншот

В видеоролике на французском языке, но с английскими субтитрами, мужчина по имени Лионель Торрес заявляет, что миссис Макрон пыталась снять с него рубашку и поцеловать, когда он был 12-летним студентом колледжа Люси-Берже в Страсбурге.

На первый взгляд видео кажется подлинным, но быстро становится ясно, что лицо и губы мужчины, которые кажутся нечеткими и слегка размытыми, не совсем синхронизированы с четкой роботизированной речью.

К письму прилагалось несколько фотографий класса, на которых якобы изображен юный Торрес, который позирует вместе с молодой Брижит Макрон и одноклассниками.

"Я никому об этом не рассказывал, я думал, мне никто не поверит... Я думаю, это действительно страшно, когда такие больные люди обретают такую ​​власть", — говорит дипфейк в конце своего повествования.

Французские СМИ разыскали настоящего Лионеля Торреса и обнаружили, что этот 50-летний мужчина действительно был учеником 72-летней Брижит Макрон.

Однако он заявил, что его никто не домогался и раскритиковал кампанию по дезинформации, в ходе которой был использован его образ.

"Я вижу изображение себя, сделанное довольно плохо, должен сказать. Но все обвинения, которые звучат в ролике – это ложь. Это не я", — сказал он журналистам.

Аккаунт в Instagram, ответственный за публикацию видео, был удален из социальных сетей, но клип остался доступен после того, как его перепостили несколько аккаунтов и он набрал миллионы просмотров.

Это последний пример нескольких интернет-кампаний, направленных против Брижит Макрон, которую недавно обвинили в том, что она родилась мужчиной, в вирусной теории заговора, распространенной американской консервативной активисткой Кэндис Оуэнс.

Дипфейк обвинил первую леди Франции в домогательствах Фото: скриншот

Госпожа Макрон не прокомментировала обвинения, однако в опубликованном вчера заявлении французского правительства осудили цифровое вмешательство и кампании по дезинформации со стороны России.

Расследование VIGINUM — французского правительственного агентства по противодействию иностранным интернет-атакам — позволило проследить происхождение фейкового видео Лионеля Торреса до Storm-1516 — подразделения кибервойны, которое, по словам Парижа, "связано со сложной сетью лиц и организаций, действующих с территории Российской Федерации".

"С 2023 года эта кибератакующая группа использовалась в 77 российских информационных кампаниях, нацеленных на Францию, Украину и все западные страны. Группа, созданная Россией в рамках ее информационной войны, использует особо сложные, порой громкие схемы распространения, в частности, путем вмешательства в избирательные бюллетени", — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро добавил: "Европейские публичные дебаты подвергаются воздействию кампаний по дезинформации, проводимых российскими структурами и транслируемых американскими крайне правыми".

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон Фото: Getty Images

Тем временем организация NewsGuard, занимающаяся проверкой новостей и фактов, выявила по меньшей мере пять кампаний по дезинформации, запущенных Storm-1516, направленных на Францию, которые стали вирусными в социальных сетях.

Помимо клипа, обвиняющего Брижит Макрон в сексуальном насилии над учеником, на других видео был показан мужчина, утверждающий, что у его покойного брата был роман с Эмманюэлем Макроном, мигрант из Чада, признавшийся в изнасиловании 12-летней девочки во Франции, и члены исламистской военизированной группировки Хайят Тахрир аш-Шам, поклявшиеся сжечь собор Парижской Богоматери.

Напомним, ранее Фокус писал, что Наташа Рей, журналистка ультраправого журнала Faits et Documents, которая утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной, попросила политического убежища в России.