Пощечина от жены? Макрон оказался в пикантной ситуации после прибытия во Вьетнам (видео)

Журналисты засняли любопытный эпизод на борту президентского самолета между президентом Франции и его женой Брижит Макрон. Со стороны может показаться, что Эмманюэль Макрон получил пощечину.

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Об этом пишет L`Independant.

Макрон оказался в пикантной ситуации

На кадрах, снятых вечером 25 мая американским агентством Associated Press в аэропорту Ханоя, Вьетнам, видно, как открывается дверь президентского самолета и появляется силуэт Эмманюэля Макрона, все еще находящегося внутри самолета. В этот момент видно, как женские руки дают ему пощечину.

Глава государства выглядит удивленным, но быстро поворачивается, чтобы поприветствовать собравшихся. Когда через мгновение появляется Брижит Макрон, становится ясно, что это были ее руки, так как именно она одета в красный жакет.

Президентская чета начала спускаться по трапу. Эмманюэль Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она отказалась от помощи и спустилась самостоятельно.

Брижит Макрон отказалась взять супруга за руку после инцидента

Елисейский дворец сначала отрицал подлинность видео, приписывая его ИИ, но потом подтвердил без комментариев.

Фото и видео быстро распространилось за одну ночь, особенно в нескольких аккаунтах, обычно враждебно настроенных по отношению к Эммануэлю Макрону.

Чета Макрон сразу после пикантного инцидента Фото: Getty Images

Близкий друг президента анонимно рассказал о незначительной "ссоре" между Брижит и Эмманюэлем Макронами.

"Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслабились перед началом поездки, посмеявшись", — наконец прокомментировали журналистам представители окружения Эммануюля Макрона инцидент в аэропорту Ханоя.

"Это был момент соучастия. Этого было недостаточно, чтобы дать сторонникам теории заговора больше пищи для размышлений", — добавил тот же источник, приписав негативные комментарии в первую очередь пророссийским кругам.

В Елисейском дворце сначала отрицали инцидент

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал недельное турне по Юго-Восточной Азии с Ханоя. Он также посетит Индонезию и Сингапур.

Напомним, это не первый раз, когда чета Макрон оказывается в центре скандала. Так, в начале мая дипфейк из РФ обвинил Брижит Макрон в сексуальных домогательствах.

И в соцсетях продолжают циркулировать слухи о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.