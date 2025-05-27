Трамп "устал" и может выйти из переговоров: что рассматривает лидер США, чтобы вынудить Путина к уступкам, — WSJ

"Последний рывок" на этой неделе, направленный на попытку убедить главу Кремля Владимира Путина пойти на уступки, среди которых и 30-дневное прекращение огня, может решить судьбу участия США в мирных переговорах. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести санкции против России уже на этой неделе, но все может резко измениться.

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным медиа, президент Трамп все больше разочаровывается тем, что Путин продолжает наносить удары по Украине. Также американского лидера не устраивают темпы мирных переговоров между Россией и Украиной, что подталкивает политика пойти на анонсированный накануне шаг усиления давления на Кремль путем внедрения "безусловных" санкций.

Американский чиновник, осведомленный в этом вопросе, рассказал изданию, что новые санкции, вероятно, не будут содержать ограничений в банковской сфере, как предполагали ранее. Однако Трамп может рассмотреть другие варианты давления на Кремль в попытках заставить Путина согласиться на уступки для достижения мирного соглашения. Среди уступок и 30-дневное прекращение огня, которое ранее предложила украинская сторона и которую в США поддержали, однако в Кремле не поспешили.

На что может пойти Трамп в попытках достичь мирного соглашения

Однако разговоры о вероятном внедрении новых санкций против Кремля не означают, что Трамп гарантированно готов пойти на такой шаг. Сообщается, что есть другой путь, который может выбрать американский лидер.

Речь идет о том, что Трамп может выйти из переговоров по российско-украинской войне полностью при тех условиях, что "последний рывок" не сработает. Все потому, что политик "устал" от этого процесса.

"По словам людей, знакомых с его позицией, Трамп также устал от мирных переговоров и рассматривает возможность отказаться от них в случае, если последний рывок не сработает", — говорят в WSJ.

Медиа также отмечает, что Трамп в течение последних двух недель пытался сопротивляться тому, чтобы усиливать давление на Путина. Однако окружение настаивает, что Кремль не хочет останавливать войну, поэтому нужно делать более жесткие шаги.

Напомним, 26 мая Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин "сумасшедший", ведь продолжает убивать людей в Украине.

27 мая в The Moscow Times рассказали, что российская пропаганда скрыла от населения тот факт, что Дональд Трамп назвал Владимира Путина "сумасшедшим".