Є два аргументи: РФ готується до нового наступу і не планує миру — Зеленський (відео)

Українська розвідка та відкриті дані свідчать, що Російська Федерація планує й далі наступати й не варто очікувати на завершення війни дипломатичним шляхом. При цьому Москва вже тиждень пише меморандум про мир, вдаривши по українцях майже тисячею засобів ураження. Водночас і Україна вживає певні дії, і тому варто очікувати гарних новин, заявив президент.

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Про плани наступу РФ та відповідь України президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

У зверненні Зеленський навів два аргументи, які показують реальні наміри Москви і далі воювати. Перший доказ — масовані атаки дронів та ракет, які тривали кілька днів поспіль. Другий — інформація розвідки, яка дізналась про плани противника. Президент України звернувся до європейських партнерів та до США, які повинні побачити наміри Кремля подовжити війну і застосувати нові санкції.

"Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією і дипломатами. Це точно треба змінити", — заявив Зеленський.

Ще одна тема, якої торкнувся глава держави у зверненні, стосувалась відповіді на ракетно-дронові удари РФ. Зі слів президента, військові уважно вивчили тактику російських ударів. Тим часом військово-промисловий комплекс України нарощуватиме випуск дронів, перехоплювачів, також виділять додаткові кошти на балістичну програму, сказав він. Ще одне питання: доповідь глави СБУ Василя Малюка, який доповів про "гарні результати".

"Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми, для швидшого виробництва ракет", — пролунало у зверненні.

Зеленський подякував п'яти зенітним підрозділам, які допомогли відбити повітряні атаки РФ: 11-й зенітно-ракетній Шепетівській бригаді, 96-й Київській, 138-й Дніпровській, 208-й Херсонській та 301-й Нікопольській. Крім того, гарно відпрацювали літаки F-16 та "Міражі", зауважив президент.

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, в середині травня агентство Financial Times розповіло про наступ РФ, який, ймовірно, відбудеться влітку 2025 року. Джерела журналістів в Міноборони України, а також у розвідувальних службах, заявили, що росіяни готуються атакувати на нових відтинках фронту в Сумській та Харківській областях.

На публікацію агентства відгукнувся глава ГУР Міноборони Кирило Буданов. Український розвідник підтвердив наміри ЗС РФ. Крім того, пролунав коментар щодо наближення ворог на Дніпропетровської області. Зі слів Буданова, до обласного центру "ще далеко".

Тим часом 24 травня з'явилась заява Міноборони РФ, у якому говорилось про наступ росіян у бік Сум та про окупацію двох сіл — Локні та Юнаківки. Обидва населені пункти розташовані вздовж траси, яка прямує в обласний центр. При цьому військова адміністрація спростувала інформацію про просування ворога.

Нагадуємо, 26 травня медіа SkyNews навели слова президента США Дональда Трампа, який відреагував на два масовані удари РФ по Україні.