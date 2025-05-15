До Дніпра ще далеко: Буданов прокоментував ймовірний літній наступ РФ

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував ймовірність літнього наступу російських військ і поділився думками про перспективи мирних переговорів.

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Про це пише "24 Канал".

Начальник української розвідки прокоментував можливість наступу російської армії на Харків і Суми, зазначивши, що влітку ситуація на цих напрямках, ймовірно, залишиться стабільною. Він також розповів про бойові дії в Дніпропетровській області, уточнивши, що до обласного центру ще далеко.

Буданов також прокоментував переговори щодо завершення війни в Україні, зазначивши, що сам процес переговорів не завжди означає перемогу і їхні результати можуть бути різними.

Він підкреслив, що відмова президента РФ Володимира Путіна від зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Стамбулі руйнує основну пропагандистську тезу Росії про нібито небажання України сідати за стіл переговорів. За словами очільника ГУР, президент України зробив рішучий крок, чітко заявивши: "все, я приїжджаю", і тепер Росія не зможе це спростувати або перекрутити.

Нагадаємо, речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУ) "Харків" Павло Шамшин заявив, що російська армія наступає, незважаючи на початок мирних переговорів у Стамбулі. У Харківській області помічено спроби штурмів піхоти з бронетехнікою.

Фокус розповів, що після зустрічі з турецьким главою держави Реджепом Таїпом Ердоганом президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію. Зокрема він підтвердив проведення переговорів у Стамбулі, окресливши ключові умови для участі України та назвавши склад делегації.