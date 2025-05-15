До Днепра еще далеко: Буданов прокомментировал вероятное летнее наступление РФ

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал вероятность летнего наступления российских войск и поделился мыслями о перспективах мирных переговоров.

Related video

Об этом пишет "24 Канал".

Начальник украинской разведки прокомментировал возможность наступления российской армии на Харьков и Сумы, отметив, что летом ситуация на этих направлениях, вероятно, останется стабильной. Он также рассказал о боевых действиях в Днепропетровской области, уточнив, что до областного центра еще далеко.

Буданов также прокомментировал переговоры по завершению войны в Украине, отметив, что сам процесс переговоров не всегда означает победу и их результаты могут быть разными.

Он подчеркнул, что отказ президента РФ Владимира Путина от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле разрушает основной пропагандистский тезис России о якобы нежелании Украины садиться за стол переговоров. По словам главы ГУР, президент Украины сделал решительный шаг, четко заявив: "все, я приезжаю", и теперь Россия не сможет это опровергнуть или перекрутить.

Напомним, спикер оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) "Харьков" Павел Шамшин заявил, что российская армия наступает, несмотря на начало мирных переговоров в Стамбуле. В Харьковской области замечены попытки штурмов пехоты с бронетехникой.

Фокус рассказал, что после встречи с турецким главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. В частности он подтвердил проведение переговоров в Стамбуле, очертив ключевые условия для участия Украины и назвав состав делегации.