Есть два аргумента: РФ готовится к новому наступлению и не планирует мира — Зеленский (видео)

Украинская разведка и открытые данные свидетельствуют, что Российская Федерация планирует и дальше наступать и не стоит ожидать завершения войны дипломатическим путем. При этом Москва уже неделю пишет меморандум о мире, ударив по украинцам почти тысячей средств поражения. В то же время и Украина предпринимает определенные действия, и поэтому стоит ожидать хороших новостей, заявил президент.

Related video

О планах наступления РФ и ответ Украины президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

В обращении Зеленский привел два аргумента, которые показывают реальные намерения Москвы и дальше воевать. Первое доказательство — массированные атаки дронов и ракет, которые продолжались несколько дней подряд. Второе — информация разведки, которая узнала о планах противника. Президент Украины обратился к европейским партнерам и к США, которые должны увидеть намерения Кремля продолжать войну и применить новые санкции.

"Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока что он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно надо изменить", — заявил Зеленский.

Еще одна тема, которой коснулся глава государства в обращении, касалась ответа на ракетно-дроновые удары РФ. По словам президента, военные внимательно изучили тактику российских ударов. Между тем военно-промышленный комплекс Украины будет наращивать выпуск дронов, перехватчиков, также выделят дополнительные средства на баллистическую программу, сказал он. Еще один вопрос: доклад главы СБУ Василия Малюка, который доложил о "хороших результатах".

"Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы, для быстрого производства ракет", — прозвучало в обращении.

Зеленский поблагодарил пять зенитных подразделений, которые помогли отразить воздушные атаки РФ: 11-й зенитно-ракетной Шепетовской бригаде, 96-й Киевской, 138-й Днепровской, 208-й Херсонской и 301-й Никопольской. Кроме того, хорошо отработали самолеты F-16 и "Миражи", отметил президент.

Наступление РФ — детали

Отметим, в середине мая агентство Financial Times рассказало о наступлении РФ, которое, вероятно, состоится летом 2025 года. Источники журналистов в Минобороны Украины, а также в разведывательных службах, заявили, что россияне готовятся атаковать на новых отрезках фронта в Сумской и Харьковской областях.

На публикацию агентства откликнулся глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Украинский разведчик подтвердил намерения ВС РФ. Кроме того, прозвучал комментарий относительно приближения враг на Днепропетровскую область. Со слов Буданова, до областного центра "еще далеко".

Между тем 24 мая появилось заявление Минобороны РФ, в котором говорилось о наступлении россиян в сторону Сум и об оккупации двух сел — Локни и Юнаковки. Оба населенных пункта расположены вдоль трассы, которая направляется в областной центр. При этом военная администрация опровергла информацию о продвижении врага.

Напоминаем, 26 мая медиа SkyNews привели слова президента США Дональда Трампа, который отреагировал на два массированных удара РФ по Украине.