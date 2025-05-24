Массированная атака по Киеву: появились новые фото последствий ночных ударов

Киев стал главной целью одной из самых масштабных атак ВС РФ ночью 24 мая. Из-за ударов "Шахедами" и баллистикой вспыхнули пожары в нескольких районах столицы.

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Ранения получили 15 человек, взрывы повредили жилые дома. Фокус представляет фото последствий ночных обстрелов.

В Соломенском районе в жилой пятиэтажке загорелись квартиры на 4 и 5 этажах, ранения получили семь человек в возрасте от 35 до 63 лет. В Днепровском районе пострадали мужчина и женщина 40 и 41 лет. В их квартиру на пятом этаже залетел обломок дрона.

В одну из квартир попал обломок дрона "Шахед"

В Оболонском районе повреждены четыре этажа жилой девятиэтажки — с третьего по шестой. Спасатели вывели на улицу троих человек, еще четверо обратились к врачам с симптомами острой стрессовой реакции.

Взрыв поврежил многоэтажку в Оболонском районе

ТРЦ "Блокбастер Молл" в Оболонском районе поврежден

"Блокбастер Молл" в Оболонском районе получил повреждения в результате атаки ВС РФ по Киеву. На опубликованных кадрах можно увидеть, посеченный осколками, повреждены несколько магазинов.

Потолок "Блокбастер Молл" посечен осколками

Несмотря на атаку, "Блокбастер Молл" открыт и принимает киевлян. Больше всего из-за обстрела пострадал магазин одежды Sinsay, сообщило hromadske.

Сотрудники "Блокбастера" говорят, что в крышу торгового центра могли попасть обломки "Шахеда". Ремонтные бригады стараются устранить все последствия.

Ремонтники стараются устранить все последствия в ТЦ Блокбастер

Россия в ночь на 24 мая выпустила по Киеву девять баллистических ракет и стаи дронов, сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"По баллистике, основная масса летела на Киев — девять баллистических ракет "Искандер-М". Из них две трети перехватила ПВО. Это довольно высокий показатель", — уточнил он.

"Шахеды" летели большими группами с разных направлений и обходили Киев с севера, запада, востока и юга, добавил Игнат.

Напомним, за ночь 24 мая вражеская армия запустила по Украине 250 ударных дронов и беспилотники-имитаторы. Средства ПВО обезвредили 245 БПЛА.

Фокус уже писал, что российская атака по Киеву началась еще вечером 23 мая. Ближе к 22:00 четыре дроны заметили возле Василькова и два — в Броварском районе.