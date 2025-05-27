60% справжніх, 40% — фейк: Ігнат описав особливості нової тактики масованих ударів РФ
Збройні сили Російської Федерації використовують оновлену тактику для обстрілів України, у якій об'єднали різні види дронів та цілеспрямовані атаки на конкретні об'єкти. Ще одна особливість атак — висота, на якій летять безпілотники, заявив представник Повітряних сил України.
Про особливу тактику обстрілів України начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів "РБК-Україна".
Медіа спершу описало три удари РФ, які відбулись в ніч з 23 на 24 травня, з 24 на 25 травня та з 25 на 26 травня. Протягом цього часу росіяни використали сумарно майже тисячу засобів ураження — 995. З них 903 — дрони, 92 — ракети різни типів. Під час атак вони "експериментували" з набором засобів ураження, а також по-новому запускали дрони, ідеться у статті. Ігнат у розмові з журналістами виділив три тенденції в обстрілах України.
- Дрони летять до цілі на висоті близько 2 км, а потім стрімко падають вниз. У такому випадку БПЛА добре бачать радари, але до них не дістає зброя мобільних вогневих груп, які використовують крупнокаліберні кулемети та рушниці.
- Під час атаки ЗС РФ концентрують увагу на одному населеному пункті, а не розпорошуються на кілька. Наприклад, таку тактику росіяни використали під час удару по Старокостянтинові в ніч на 26 травня.
- Росіяни запускають зграї дронів, які складаються з БПЛА двох типів — ударних "Шахедів" та імітаторів "Пародій". Пропорція реальних дронів-камікадзе та фейків — 60% до 40%. Як пояснив Ігнат, таким чином ЗС РФ намагаються перевантажити українські засоби ППО.
Обстріл України — деталі ударів 24-26 травня
Фокус писав про удари РФ із застосуванням ракет та дронів, які відбулись з 24 по 26 травня.
В ніч на 24 травня Повітряні сили повідомили удар РФ, у якому використали 250 дронів ("Шахедів" та імітаторів) та 14 ракет "Іскандер", які загрожували українцям. Від атаки росіян постраждали області на півночі, в центрі, на сході та півдні. Ракети ударили по столиці: засоби ППО збили шість "Іскандерів". На фото з місця подій бачимо стовби вогню, які здійнялись у точках російських ударів по місту.
В ніч на 25 травня РФ обстріляла Україну 298 безпілотниками та 68 ракетами різних типів: дев'ять "Іскандерів", 55 ракет Х-101 та "Калібрів", одну Х-22 та чотири Х-59/69. Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках та заява військових адміністрацій, вибухало в Одеській, Миколаївській, Харківській, Сумській, Кіровоградській областях. На цей обстріл відреагував спецпредставник Білого дому Кіт Келлог: посадовець написав, що росіяни чинять злочин, обстрілюючи цивільних.
В ніч на 26 травня росіяни запустили рекордну кількість дронів — 355, також були дев'ять ракет Х-101, доповіло Повітряне командування. Пуски ракет відбулись близько 2 год. Засоби ураження петляли Україною і прямувала через Вінницьку область у бік села Старокостянтинів Хмельницької області.
Нагадуємо, 27 травня харківський депутат розповів про тактику ударів РФ по Харкову. Тим часом аналітики ISW пояснили, про що говорять масовані обстріли України у контексті планів РФ.