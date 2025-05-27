60% справжніх, 40% — фейк: Ігнат описав особливості нової тактики масованих ударів РФ

Збройні сили Російської Федерації використовують оновлену тактику для обстрілів України, у якій об'єднали різні види дронів та цілеспрямовані атаки на конкретні об'єкти. Ще одна особливість атак — висота, на якій летять безпілотники, заявив представник Повітряних сил України.

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Про особливу тактику обстрілів України начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів "РБК-Україна".

Медіа спершу описало три удари РФ, які відбулись в ніч з 23 на 24 травня, з 24 на 25 травня та з 25 на 26 травня. Протягом цього часу росіяни використали сумарно майже тисячу засобів ураження — 995. З них 903 — дрони, 92 — ракети різни типів. Під час атак вони "експериментували" з набором засобів ураження, а також по-новому запускали дрони, ідеться у статті. Ігнат у розмові з журналістами виділив три тенденції в обстрілах України.

Дрони летять до цілі на висоті близько 2 км, а потім стрімко падають вниз. У такому випадку БПЛА добре бачать радари, але до них не дістає зброя мобільних вогневих груп, які використовують крупнокаліберні кулемети та рушниці. Під час атаки ЗС РФ концентрують увагу на одному населеному пункті, а не розпорошуються на кілька. Наприклад, таку тактику росіяни використали під час удару по Старокостянтинові в ніч на 26 травня. Росіяни запускають зграї дронів, які складаються з БПЛА двох типів — ударних "Шахедів" та імітаторів "Пародій". Пропорція реальних дронів-камікадзе та фейків — 60% до 40%. Як пояснив Ігнат, таким чином ЗС РФ намагаються перевантажити українські засоби ППО.

Обстріл України — деталі ударів 24-26 травня

Фокус писав про удари РФ із застосуванням ракет та дронів, які відбулись з 24 по 26 травня.

В ніч на 24 травня Повітряні сили повідомили удар РФ, у якому використали 250 дронів ("Шахедів" та імітаторів) та 14 ракет "Іскандер", які загрожували українцям. Від атаки росіян постраждали області на півночі, в центрі, на сході та півдні. Ракети ударили по столиці: засоби ППО збили шість "Іскандерів". На фото з місця подій бачимо стовби вогню, які здійнялись у точках російських ударів по місту.

В ніч на 25 травня РФ обстріляла Україну 298 безпілотниками та 68 ракетами різних типів: дев'ять "Іскандерів", 55 ракет Х-101 та "Калібрів", одну Х-22 та чотири Х-59/69. Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках та заява військових адміністрацій, вибухало в Одеській, Миколаївській, Харківській, Сумській, Кіровоградській областях. На цей обстріл відреагував спецпредставник Білого дому Кіт Келлог: посадовець написав, що росіяни чинять злочин, обстрілюючи цивільних.

В ніч на 26 травня росіяни запустили рекордну кількість дронів — 355, також були дев'ять ракет Х-101, доповіло Повітряне командування. Пуски ракет відбулись близько 2 год. Засоби ураження петляли Україною і прямувала через Вінницьку область у бік села Старокостянтинів Хмельницької області.

Нагадуємо, 27 травня харківський депутат розповів про тактику ударів РФ по Харкову. Тим часом аналітики ISW пояснили, про що говорять масовані обстріли України у контексті планів РФ.