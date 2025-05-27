Ворог запускає по 10-12 дронів в одну точку і перейшов на українську навігацію, — депутат

Росія останнім часом взялася за вдосконалення своїх БПЛА і тактики їх застосування. Зокрема, дрони тепер летять вище, швидше і несуть більше вибухівки.

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Про це у коментарі "Еспресо" 27 травня розповів депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.

"Останнім часом ворог постійно вдосконалює свої безпілотні системи. Зараз БПЛА летять на значно більшій висоті, і їх стало набагато важче збивати. Їхні системи радіоелектронної боротьби суттєво покращилися", — зазначив він.

Зі слів Скорика, російські дрони заходять на ціль, різко розганяються з великої висоти до "дуже великої" швидкості й завдають потужного удару. Бойову частину "Шахеда" збільшили — у деяких БПЛА вага сягає 60 кілограмів, а окремих випадках навіть більше.

Депутат також пояснив, що ворожі дрони почали посилювати осколковими елементами, зокрема металевими кульками або нарізаними цвяхами для завдання серйозних уражень. Окрім того, є дані, що системи російської GPRS почали використовувати не власну систему навігації, а українських стільникових мереж. Тактику застосування дронів ворог покращує щодня.

"Окрім того, вони взяли за практику завдавати ударів великою кількістю безпілотників по одній точці. Це майже гарантує результат для ворога, адже сили ППО не встигають відреагувати належним чином", — підкреслив Скорик.

Він уточнив, що в одну ціль можуть летіти 10–12 дронів, і тоді ЗС РФ добивається свого, а це — знищення інфраструктури. Депутат додав, що останні атаки — "дуже масовані, потужні та надзвичайно руйнівні".

Нагадаємо, мер Ігор Терехов 26 травня повідомив, що Росія вперше за повномасштабну війну запустила по Харкову FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.

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