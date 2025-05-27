Враг запускает по 10-12 дронов в одну точку и перешел на украинскую навигацию, — депутат

Россия в последнее время взялась за совершенствование своих БПЛА и тактики их применения. В частности, дроны теперь летят выше, быстрее и несут больше взрывчатки.

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Об этом в комментарии "Еспресо" 27 мая рассказал депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

"В последнее время враг постоянно совершенствует свои беспилотные системы. Сейчас БПЛА летят на значительно большей высоте, и их стало гораздо труднее сбивать. Их системы радиоэлектронной борьбы существенно улучшились", — отметил он.

По словам Скорика, российские дроны заходят на цель, резко разгоняются с большой высоты до "очень большой" скорости и наносят мощный удар. Боевую часть "Шахеда" увеличили — у некоторых БПЛА вес достигает 60 килограммов, а в отдельных случаях даже больше.

Депутат также пояснил, что вражеские дроны начали усиливать осколочными элементами, в частности металлическими шариками или нарезанными гвоздями для нанесения серьезных поражений. Кроме того, есть данные, что системы российской GPRS начали использовать не собственную систему навигации, а украинских сотовых сетей. Тактику применения дронов враг улучшает ежедневно.

"Кроме того, они взяли за практику наносить удары большим количеством беспилотников по одной точке. Это почти гарантирует результат для врага, ведь силы ПВО не успевают отреагировать должным образом", — подчеркнул Скорик.

Он уточнил, что в одну цель могут лететь 10-12 дронов, и тогда ВС РФ добивается своего, а это — уничтожение инфраструктуры. Депутат добавил, что последние атаки — "очень массированные, мощные и чрезвычайно разрушительные".

Напомним, мэр Игорь Терехов 26 мая сообщил, что Россия впервые за полномасштабную войну запустила по Харькову FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ.

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