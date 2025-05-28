Припинення вогню в Україні: Умєров передав Мединському меморандум від Києва

У Росії залишилося чотири дні, щоб передати Києву пропозиції щодо припинення вогню. Наступний раунд переговорів у Стамбулі може відбутися 2 червня.

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Російська сторона затягує передачу відповідного документа, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Глава Міноборони вже передав голові російської делегації перемовників Володимиру Мединському документ, що відображає позицію України щодо припинення вогню.

За твердженням Умєрова, у Москві отримали цей документ. У Києві заявили, що не проти подальших зустрічей із росіянами й очікують на їхній меморандум.

Наступна зустріч переговорних команд не повинна бути порожньою. Сторони зобов'язані реально наблизити завершення війни, зауважив міністр.

У російської сторони є чотири дні для передачі своїх пропозицій Україні. Росія обіцяла передати свій варіант меморандуму відразу після обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000".

"Закликаємо негайно виконати цю обіцянку і припинити спроби зробити зустріч деструктивною. Дипломатія має бути змістовною", — підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність до участі в тристоронній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров називав дату другого раунду прямих переговорів з Україною. Подія може відбутися у Стамбулі 2 червня.