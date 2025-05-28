Переговори щодо України: Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським (відео)

Президент США Дональд Трамп хоче організувати тристоронню зустріч лідерів двох воюючих країн. Але переговори про мир псує Росія, запускаючи ракети по мирних містах України.

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Про це Дональд Трамп заявив на брифінгу після участі в церемонії приведення до присяги тимчасово виконуючого обов'язки прокурора США в окрузі Колумбія.

Ситуація з миром в Україні проясниться за два тижні, упевнений Трамп

"Якщо це буде необхідно. Це питання можна було обговорювати кілька місяців тому. Зараз ми працюємо з Путіним, подивимося, що з цього буде. Але мені не подобається, що російські ракети прилітають по мирних містах України", — пояснив президент США.

Ситуація з мирним врегулюванням в Україні, за його словами, проясниться вже за два тижні. Цей час потрібен Трампу, щоб з'ясувати, чи бажає Росія насправді завершити війну.

"Я дам вам знати приблизно через два тижні. Ми з'ясуємо це дуже скоро і зрозуміємо, чи водить він [Путін] нас за ніс, чи ні. Якщо це так, ми відреагуємо трохи інакше", — додав президент.

Трамп заявив, що не запроваджує санкції проти Росії, щоб не зірвати угоду щодо врегулювання повномасштабної війни.

"Я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли було вбито людей. Посеред того, що ви б назвали переговорами. Я цим дуже розчарований. Дуже, дуже розчарований", — додав він.

Нагадаємо, ЗМІ писали про розчарування Трампа через байдужість Путіна щодо перезавантаження відносин Росії та США. Трамп припускав, що Путін міг відмовитися від переговорів про припинення вогню.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував Трампу третьою світовою війною. Президент США впевнений, що без нього з Росією сталося б багато "дуже поганих речей".