"Знаю лише одну погану річ": Медведєв пригрозив Трампу третьою світовою війною

Є лише одна насправді погана річ — це третя світова війна, і президент США Дональд Трамп повинен це розуміти.

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Таку заяву зробив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після того, як Трамп заявив, що якби не він, то "з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей".

"Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і "справді погані речі" відбуваються з Росією, я знаю тільки одну насправді погану річ — Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!", — написав Медведєв.

Пост Медведєва з погрозами Трампу Фото: скриншот

Зазначимо, що Дональд Трамп перед цим написав, що президент РФ Володимир Путін "грається з вогнем".

"Чого Володимир Путін не розуміє, так це того, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей — і я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грається з вогнем!", — наголосив Трамп.

Пост Трампа

Нагадаємо, 4 травня Медведєв накинувся на Трампа через святкування перемоги над нацизмом.

26 травня Дмитро Медведєв пригрозив Заходу через підтримку України.