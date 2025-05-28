"Знаю только одну плохую вещь": Медведев пригрозил Трампу третьей мировой войной

Есть только одна на самом деле плохая вещь — это третья мировая война, и президент США Дональд Трамп должен это понимать.

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Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после того, как Трамп заявил, что если бы не он, то "с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей".

"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией, я знаю только одну на самом деле плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!", — написал Медведев.

Пост Медведева с угрозами Трампу Фото: скриншот

Отметим, что Дональд Трамп перед этим написал, что президент РФ Владимир Путин "играет с огнем".

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей — и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!", — подчеркнул Трамп.

Пост Трампа

Напомним, 4 мая Медведев набросился на Трампа из-за празднования победы над нацизмом.

26 мая Дмитрий Медведев пригрозил Западу из-за поддержки Украины.