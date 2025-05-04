"Кто брал Берлин": Медведев набросился на Трампа из-за празднования победы над нацизмом

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что наибольший вклад в победу над нацистской Германией сделал американский народ, является "претенциозной чушью".

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Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет Reuters.

Трамп в соцсети Truth Social отметил, что никто не был близок к США "по силе, храбрости или военному блеску" в обеих мировых войнах.

Медведев назвал слова Трампа "претенциозной чушью".

"Недавно Трамп объявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне и что он введет специальный праздник 8 мая. Праздник — это неплохо, но его первое заявление — претенциозная чушь. Пусть вспомнит (спросит), кто взял Берлин. Кто громил врага четыре с лишним года. Кто-то освобождал неблагодарную Европу", — отметил Медведев.

Он также подчеркнул, что День победы — это российский праздник.

"Наш народ положил 27 млн. жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День победы — наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!", — подчеркнул Медведев.

Стоит отметить, что к потерям "нашего народа" Медведев, вероятно, причислил 10 млн украинцев, погибших во время Второй мировой войны отнеся их к населению СССР.

Напомним, 3 мая Дмитрий Медведев пригрозил уничтожить Киев за "провокации" на параде в Москве.

Фокус также писал о том, что украинцы в США вышли на контрпротест к российскому маршу "Бессмертный полк".