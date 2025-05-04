"Подстраивают картинку": украинцы В США вышли на контрпротест к российскому "бессмертному полку" (видео)

В США украинцы и американцы вышли на акцию против марша российского "бессмертного полка", который проходит 3 мая в Вашингтоне впервые за последние шесть лет.

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Об акции в противовес "бессмертному полку" сообщают "Новости.LIVE".

Акция украинцев против российского "бессмертного полка" Акция украинцев против российского "бессмертного полка" Акция украинцев против российского "бессмертного полка"

Украинская активистка Маричка рассказала журналистам, что цель акции — привлечь внимание общества к настоящим российским преступлениям.

"Сейчас украинцы и американцы собрались для того, чтобы сделать контрпротест, контракцию против российского так называемого "бессмертного полка", — пояснила девушка.

По ее словам украинцы и американцы планируют окружить российскую группу со своими плакатами, чтобы это увидели как можно больше людей.

Отмечается, что марш пропагандистского "бессмертного полка" должен пройти от Белого дома до мемориала Второй мировой войны.

Марш "бессмертного полка" в Вашингтоне

Как сообщают росСМИ, около 200 человек в 23:00 по киевскому времени начали свое шествие от Белого дома по центральным улицам американской столицы.

"Перед началом марша проукраинские активисты подошли вплотную к собирающимся участникам марша и пытались громко проявить себя, однако никто на них внимания не обращал", — написали российские пропагандистские СМИ.

В то же время на видео, обнародованных в соцсети, видно, что украинские активисты бойкотируют российский марш, а когда участники "бессмертного полка" пытаются спеть песню "Катюша", включается звук воздушной тревоги.

Также один из украинских активистов рассказал, что российские пропагандисты специально отходят на безопасное расстояние, чтобы в кадре не было слышно украинских лозунгов, а также, чтобы казалось, что на марш "бессмертного полка" собралось больше людей.

"Я увидел, как они подстраивают картинку, то есть они отходят довольно далеко. Также они делают ремарку "давай отойдем немножко дальше, чтобы не было слышно их лозунгов". Они подстраивают картинку, чтобы было видно на заднем фоне большую толпу людей и украинские флаги. То есть они подстраивают свою пропагандистскую картинку под свои пропагандистские намерения", — рассказал парень.

Напомним, 3 мая Дмитрий Медведев пригрозил уничтожить Киев за "провокации" на параде в Москве.

Фокус также писал о том, что россияне планируют организовать теракты во время парадов ко Дню победы.