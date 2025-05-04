"Підлаштовують картинку": українці В США вийшли на контрпротест до російського "безсмертного полку" (відео)

В США українці та американці вийшли на акцію проти маршу російського "безсмертного полку", який відбувається 3 травня у Вашингтоні вперше за останні шість років.

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Про акцію на противагу "безсмертному полку" повідомляють "Новини.LIVE".

Акція українців проти російського "безсмертного полку" Акція українців проти російського "безсмертного полку" Акція українців проти російського "безсмертного полку"

Українська активістка Марічка розповіла журналістам, що мета акції — привернути увагу суспільства до справжніх російських злочинів.

"Зараз українці та американці зібрались для того, щоб зробити контрпротест, контракцію проти російського так званого "безсмертного полку", — пояснила дівчина.

За її словами українці та американці планують оточити російську групу зі своїми плакатами, аби це побачили якомога більше людей.

Зазначається, що марш пропагандистського "безсмертного полку" має пройти від Білого дому до меморіалу Другої світової війни.

Марш "безсмертного полку" у Вашингтоні

Як повідомляють росЗМІ, близько 200 осіб о 23:00 за київським часом почали свою ходу від Білого дому центральними вулицями американської столиці.

"Перед початком маршу проукраїнські активісти підійшли впритул до учасників маршу, які збиралися, і намагалися голосно проявити себе, проте ніхто на них уваги не звертав", — написали російські пропагандистські ЗМІ.

Водночас на відео, оприлюднених в соцмережі, видно, що українські активісти бойкотують російський марш, а коли учасники "безсмертного полку" намагаються заспівати пісню "Катюша", вмикається звук повітряної тривоги.

Також один з українських активістів розповів, що російські пропагандисти спеціально відходять на безпечну відстань, аби в кадрі не було чутно українських лозунгів, а також, щоб здавалось, що на марш "безсмертного полку" зібралось більше людей.

"Я побачив, як вони підлаштовують картинку, тобто вони відходять доволі далеко. Також вони роблять ремарку "давай відійдемо трошки далі, щоб не було чутно їхніх лозунгів". Вони підлаштовують картинку, щоб було видно на задньому фоні більший натовп людей і українські прапори. Тобто вони підлаштовують свою пропагандистську картинку під свої пропагандистські наміри", — розповів хлопець.

Нагадаємо, 3 травня Дмитро Медведєв пригрозив знищити Київ за "провокації" на параді у Москві.

Фокус також писав про те, що росіяни планують організувати теракти під час парадів до Дня перемоги.