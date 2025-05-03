"10 мая может не наступить": Медведев угрожает уничтожить Киев за "провокации" на параде в Москве

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев бранью прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского принимать предложение о трехдневном "перемирии" на 9 мая. Кроме того, он угрожает уничтожением Киева в случае "провокации" на параде в Москве в День победы.

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Сообщение с реакцией российский политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев угрожает Киеву ответом на "провокации на День победы" в Москве Фото: скриншот

"Зеленое небритое ч*о заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве", — написал Медведев.

Заместитель председателя СБ РФ заявил, что гарантий Владимира Зеленского "никто не ищет", назвал его слова "словесной провокацией" и стал угрожать украинцам.

"Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — высказался экс-президент России.

Зеленский отверг "перемирие" до 9 мая: детали

Во время общения с журналистами 3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о "перемирии" ко Дню победы, назвал его "театральной постановкой" и предложил взамен установить режим прекращения огня на 30 дней. Также он отметил, что украинская сторона не может гарантировать безопасность представителям других стран, которые посетят парад в Москве 9 мая, потому что россияне способны устроить провокации, чтобы потом возложить вину на Украину. Он рекомендовал воздержаться от посещения РФ в эти дни.

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие ко Дню победы 28 апреля. Он заявил, что российская сторона остановит все боевые действия на период с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

В вечернем обращении 28 апреля Владимир Зеленский впервые прокомментировал идею президента страны-агрессора установить перемирие ко Дню победы и отметил, что Путин хочет тишины на параде 9 мая. Зато украинский президент подчеркнул, что реальным дипломатическим шагом было бы установление немедленного и всеобъемлющего прекращения огня минимум на 30 суток.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 апреля назвал перемирие Путина до 9 мая началом прямых переговоров с Украиной.