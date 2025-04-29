Начало прямых переговоров с Украиной: Лавров о предложении перемирия Путина (видео)

Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие ко дню победы станет началом прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.

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Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наше предложение, которое президент Путин озвучил, это начало прямых переговоров без предварительных условий", — заявил он.

Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия в Украине. Далее министр обвинил украинские власти в способности "организовывать провокации".

"Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано", — добавил чиновник.

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