Политика Переговоры по прекращению войны Возможное перемирие между Украиной и РФ Путин объявил "перемирие ко Дню победы"
Начало прямых переговоров с Украиной: Лавров о предложении перемирия Путина (видео)
Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие ко дню победы станет началом прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.
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Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наше предложение, которое президент Путин озвучил, это начало прямых переговоров без предварительных условий", — заявил он.
Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия в Украине. Далее министр обвинил украинские власти в способности "организовывать провокации".
"Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано", — добавил чиновник.
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