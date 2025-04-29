Початок прямих переговорів з Україною: Лавров про пропозицію перемир'я Путіна (оновлюється)

Запропоноване президентом РФ Володимиром Путіним перемир'я до дня перемоги стане початком прямих переговорів з Україною без попередніх умов.

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Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками наради глав зовнішньополітичних відомств країн БРІКС у Бразилії.

"Наша пропозиція, яку президент Путін озвучив, це початок прямих переговорів без попередніх умов", — заявив він.

Водночас ідею Києва про 30-денне перемир'я в Москві сприймають як попередню умову, додав Лавров.

Росія не бачить можливостей для чесного моніторингу дотримання тривалого перемир'я в Україні. Далі міністр звинуватив українську владу в здатності "організовувати провокації".

"Немає жодних сумнівів, що ці провокації тривали б незалежно від того, як це перемир'я буде організовано", — додав чиновник.

Також глава МЗС РФ закликав не читати заяви української влади, оскільки ціна цих слів нібито відома. За його оцінками, Київ захотів перемир'я тому, що "ЗСУ активно п'ятяться назад на фронті".

Нагадаємо, Путін оголосив перемир'я до дня перемоги 9 травня. Американські аналітики впевнені, що РФ збере нові сили для продовження війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський пояснював, чому Путін оголосив перемир'я на кілька днів. На його думку, на Росію потрібно відчутно тиснути.