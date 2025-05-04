"Хто брав Берлін": Медведєв накинувся на Трампа через святкування перемоги над нацизмом

Заява президента США Дональда Трампа про те, що найбільший внесок у перемогу над нацистською Німеччиною зробив американський народ, є "претензійною нісенітницею".

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Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, пише Reuters.

Трамп в соцмережі Truth Social зазначив, що ніхто не був близький до США "за силою, хоробрістю або військовим блиском" в обох світових війнах.

Медведєв назвав слова Трампа "претензійною нісенітницею".

"Нещодавно Трамп оголосив, що США зробили найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні і що він запровадить спеціальне свято 8 травня. Свято — це непогано, але його перша заява — претензійна нісенітниця. Нехай згадає (запитає), хто взяв Берлін. Хто громив ворога чотири з лишком роки. Хтось звільняв невдячну Європу", — зазначив Медведєв.

Він також підкреслив, що День перемоги — це російське свято.

"Наш народ поклав 27 млн. життів своїх синів і дочок в ім’я знищення проклятого фашизму. Тому День перемоги — наш і він 9 травня! Так було, так є, так буде завжди!", — наголосив Медведєв.

Варто зазначити, що до втрат "нашого народу" Медведєв, ймовірно, зарахував 10 млн українців, які загинули під час Другої світової війни віднісши їх до населення СРСР.

Нагадаємо, 3 травня Дмитро Медведєв пригрозив знищити Київ за "провокації" на параді у Москві.

Фокус також писав про те, що українці в США вийшли на контрпротест до російського маршу "Безсмертний полк".