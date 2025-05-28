Переговоры по Украине: Трамп готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским (видео)

Президент США Дональд Трамп хочет организовать трехстороннюю встречу лидеров двух воюющих стран. Но переговоры о мире портит Россия, запуская ракеты по мирным городам Украины.

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Об этом Дональд Трамп заявил на брифинге после участия в церемонии приведения к присяге временно исполняющего обязанности прокурора США по округу Колумбия.

Ситуация с миром в Украине прояснится за две недели, уверен Трамп

"Если это будет необходимо. Этот вопрос можно было обсуждать несколько месяцев назад. Сейчас мы работаем с Путиным, посмотрим, что из этого будет. Но мне не нравится, что российские ракеты прилетают по мирным городам Украины", — пояснил президент США.

Ситуация с мирным урегулированием в Украине, по его словам, прояснится уже через две недели. Это время нужно Трампу, чтобы выяснить, желает ли Россия на самом деле завершить войну.

"Я дам вам знать примерно через две недели. Мы выясним это очень скоро и поймем, водит ли он [Путин] нас за нос, или нет. Если это так, мы отреагируем немного иначе", — добавил президент.

Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию полномасштабной войны.

"Я очень разочарован тем, что произошло пару ночей назад, когда были убиты люди. Посреди того, что вы бы назвали переговорами. Я этим очень разочарован. Очень, очень разочарован", — добавил он.

Напомним, СМИ писали о разочаровании Трампа из-за равнодушия Путина по поводу перезагрузке отношений России и США. Трамп предполагал, что Путин мог отказаться от переговоров о прекращении огня.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев грозил Трампу третьей мировой войной. Президент США уверен, что без него с Россией произошло бы много "очень плохих вещей".