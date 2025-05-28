Разочарован равнодушием Путина: Трамп теряет терпение, но колеблется с санкциями в отношении РФ, — СМИ
Президент США Дональд Трамп подает сигналы, что его терпение в адрес президента России Владимира Путина исчерпывается, но пока Трамп не определился в своих дальнейших действиях и решениях по санкциям.
Об этом пишет Politico
Журналисты отметили, что Трамп разочарован равнодушием Путина к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, до сих пор не принял решение изменить свою политику.
"Путин опасно приближается к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил к нему", — отметил журналистам неназванный представитель администрации Трампа.
По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не принял решение относительно того, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление Путиным атак на Украину.
Издание отмечает, что европейские союзники, столкнувшись с возможностью того, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию, пытаются выяснить, как они могут взять на себя инициативу по поддержке Украины.
"Трамп еще с первого дня своего пребывания на посту выдвигает подобные, хотя и непоследовательные угрозы, но ни разу так и не усилил давление на Москву, даже несмотря на то, что Путин неоднократно говорил о поддержке мира, одновременно усиливая обстрелы Украины", — говорится в материале.
Когда на прошлой неделе Трамп разговаривал с несколькими европейскими лидерами после телефонных разговоров с Зеленским и Путиным, он, казалось, оправдывал нежелание Путина участвовать в мирных переговорах, по словам двух человек, знакомых с разговором.
По словам источников издания, Трамп выдвинул предположение, что Путин, возможно, отказался присоединиться к переговорам о прекращении огня после угроз новых экономических санкций со стороны Европы и США.
Хотя Трамп был разочарован Путиным, говорят источники, он дал европейцам четкое представление, что ему не нравятся санкции, и надеялся, что сможет заставить российского лидера присоединиться без давления.
Напомним, Трамп заявил, что Путин "играет с огнем" и если бы не он, то "с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей".
28 мая спецпосланник Трампа Кит Келлог отреагировал на угрозы Медведева третьей мировой войной и призвал россиян немедленно прекратить огонь.