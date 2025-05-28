"Прекратите огонь немедленно": у Трампа отреагировали на угрозы Медведева третьей мировой войной

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал "опрометчивый комментарий" угрожая президенту США Дональду Трампу третьей мировой войной, и это не подобает "мировой державе".

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Так спецпосланник Трампа Кит Келлог отреагировал на угрозы Медведева третьей мировой войной.

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной является досадным, опрометчивым комментарием Медведева и не подобает мировой державе", — написал Келлог.

Он подчеркнул, что сейчас Трамп работает над тем, чтобы остановить российско-украинскую войну и прекратить убийства.

"Мы ожидаем получения Меморандума о перемирии, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно", — подчеркнул Келлог.

Пост Кэллога Фото: Из открытых источников

Отметим, что такую реакцию от Келлога Медведев получил из-за своего сообщения, в котором угрожал Трампу третьей мировой войной.

"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией, я знаю только одну на самом деле плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!", — написал Медведев.

Пост Медведева Фото: скриншот

Напомним, 4 мая Медведев набросился на Трампа из-за празднования победы над нацизмом.

27 мая Кит Келлог заявил, что потери в Украине превысили статистику Второй мировой войны.