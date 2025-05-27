"Это массовое убийство": потери в Украине превысили статистику Второй мировой, — Келлог (видео)

По его словам, потери с обеих сторон уже превысили миллион. Такие показатели американский политик назвал "потрясающим".

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Комментарий специального представителя президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога в эфире Fox News 27 мая опубликовали в "Новости.LIVE".

"Эта война длится слишком долго. Президент (Дональд — ред.) Трамп абсолютно прав", — подчеркнул он.

Спецпредставитель США заявил, что убийства в Украине нужно прекратить.

"Когда смотришь на цифры, это массовое убийство. Потери с обеих сторон — более миллиона, сейчас это 1,2 миллиона. Это просто потрясающе", — отметил он.

Келлог обратил внимание на то, что эти показатели превышают потери Второй мировой войны. По информации Украинского института национальной памяти, общие потери Второй мировой войны составляют примерно 60 миллионов человек, а непосредственно на фронте погибли 27 миллионов из них. Вероятно, политик имел в виду именно американские потери.

По официальным данным США, количество погибших американцев составило 419,4 тысячи человек, из них — более 293,1 тысячи военных. Военные же потери погибшими и ранеными достигали почти миллиона — более 963,9 тысячи бойцов.

"Это массовое убийство. А еще есть неизбирательные обстрелы городов. Это просто недопустимый путь", — добавил спецпредставитель.

Напомним, после ночных массированных обстрелов Украины президент США Дональд Трамп заявил, что с главой Кремля Владимира Путина "что-то случилось", и теперь он "убивает людей".

В Kyiv Post 27 мая со ссылкой на источники сообщили, что Трамп "серьезно рассматривает" возможность отмены всех ограничений в отношении военных усилий Украины, введенных предыдущей администрацией.