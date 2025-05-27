Трамп думает снять все ограничения Байдена для ВСУ: аналитик назвал потенциальные цели, — СМИ

Президент США Дональд Трамп "серьезно рассматривает" возможность снятия всех ограничений, введенных для Украины предыдущей администрацией. На этой неделе в Вашингтоне запланировано обсуждение дальнейшей поддержки Киева.

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Об этом со ссылкой на источники 27 мая сообщили в Kyiv Post.

Вашингтон еще не отменил все ограничения по военным усилиям в Украине, которые остались новой администрации в наследство от Джо Байдена. Однако, как рассказали двое высокопоставленных западных чиновников, Трамп "серьезно рассматривает" возможность это сделать.

"Все ранее введенные ограничения — независимо от того, они уже ослаблены или нет — сейчас пересматриваются, поскольку президент считает, что нынешний статус-кво не соответствует нашим общим интересам по возвращению России за стол", — заявил один из неназванных чиновников.

В Германии уже заявили о снятии ограничений что дальность ударов оружием, которое Украине поставляют союзники. Это означает, что для защиты ВСУ смогут бить по военным объектам на территории РФ, в Кремле решение уже оценили как "опасное". Этому предшествовали ночные массированные атаки российских войск и критика президента РФ Владимира Трампа как сумасшедшего убийцы из уст Трампа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что гнев американского лидера "перерастет в действия". Неназванный западный чиновник рассказал, что окончательное решение о наказании России и следующий этап поддержки Украины будут обсуждать во время встреч с немецкими официальными лицами в Вашингтоне на этой неделе.

В ближайшие дни, по словам источника, в ближайшие дни столицу США планирует посетить глава немецкого МИДа Иоганн Давид Вадепул. 26 мая в эфире Tagesschau он заявил, что Путин не желает мира, а хочет продолжать войну, и Запад не могу ему это позволить. Вадепул также анонсировал новый пакет санкций от Европы.

"Будет реакция со стороны Запада, и я думаю, что также со стороны Соединенных Штатов Америки", — добавил он.

В СМИ отметила, что остается непонятно, собирается ли министр ссылаться во время встреч в Вашингтоне на заявление канцлера Фридриха Мерца по дальнобойному оружию. Военный аналитик Хорхе Риверо уже спрогнозировал потенциальные выгоды от этого решения. По его оценке, снятие ограничений означает изменение оперативно-стратегического ландшафта войны.

"Ослабление ограничений может позволить Киеву наносить удары по военным объектам на территории России, в том числе по авиабазам, ответственным за запуск беспилотников "Герань-2" и стратегических бомбардировщиков, которые наносили длительные удары по украинским городам", — предположил он.

По словам эксперта, это также может предоставить ВСУ дополнительные полномочия для поражения российских узлов управления и контроля, логистических артерий в глубине России. Ранее западные ограничения защищали от атак защищали критически важную военную инфраструктуру РФ.

"Снятие этих ограничений может изменить эту тактику, что позволит Украине разрушить логистические и операционные структуры, которые поддерживают военные усилия России. Такое развитие событий, вероятно, усложнит российское оперативное планирование и поставит под угрозу непрерывность линий снабжения, которые поддерживают кампанию Москвы с 2022 года", — подчеркнул Риверо.

Напомним, 27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, что на самом деле ограничения по ударам вглубь России были сняты еще несколько месяцев назад. Он убежден, что ВСУ должны иметь право бить по тылу врага.

На отмену ограничений для Украины отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Берлин "лишь еще глубже загонит себя в яму", и пригрозила немецким специалистам.