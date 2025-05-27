Трамп думає зняти усі обмеження Байдена для ЗСУ: аналітик назвав потенційні цілі, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп «серйозно розглядає» можливість зняття усіх обмежень, запроваджених для України попередньою адміністрацією. Цього тижня у Вашингтоні заплановане обговорення подальшої підтримки Києва.

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Про це з посиланням на джерела 27 травня повідомили у Kyiv Post.

Вашингтон ще не скасував усі обмеження щодо військових зусиль в Україні, які залишились новій адміністрації в спадок від Джо Байдена. Однак, як розповіли двоє високопоставлених західних чиновників, Трамп "серйозно розглядає" можливість це зробити.

"Усі раніше запроваджені обмеження — незалежно від того, чи вони вже послаблені, чи ні — наразі переглядаються, оскільки президент вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо повернення Росії за стіл", — заявив один з неназваних посадовців.

У Німеччині вже заявили про зняття обмежень що дальність ударів зброєю, яку Україні постачають союзники. Це означає, що задля захисту ЗСУ зможуть бити по військових об’єктах на території РФ, у Кремлі рішення вже оцінили як "небезпечне". Цьому передували нічні масовані атаки російських військ та критика президента РФ Володимира Трампа як божевільного вбивці з вуст Трампа.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання, що гнів американського лідера "переросте в дії". Неназваний західний чиновник розповів, що остаточне рішення щодо покарання Росії та наступний етап підтримки України обговорюватимуть під час зустрічей з німецькими офіційними особами у Вашингтоні цього тижня.

Найближчими днями, зі слів джерела, найближчими днями столицю США планує відвідати голова німецького МЗС Йоганн Давід Вадепул. 26 травня в ефірі Tagesschau він заявив, що Путін не бажає миру, а хоче продовжувати війну, і Захід не можу йому це дозволити. Вадепул також анонсував новий пакет санкцій від Європи.

"Буде реакція з боку Заходу, і я думаю, що також з боку Сполучених Штатів Америки", — додав він.

У ЗМІ зазначила, що залишається незрозуміло, чи збирається міністр посилатись під час зустрічей у Вашингтоні на заяву канцлера Фрідріха Мерца щодо далекобійної зброї. Військовий аналітик Хорхе Ріверо вже спрогнозував потенційні вигоди від цього рішення. За його оцінкою, зняття обмежень означає зміну оперативно-стратегічного ландшафту війни.

"Послаблення обмежень може дозволити Києву завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, в тому числі по авіабазах, відповідальних за запуск безпілотників "Герань-2" і стратегічних бомбардувальників, які завдавали тривалих ударів по українських містах", — припустив він.

Зі слів експерта, це також може надати ЗСУ додаткові повноваження для ураження російських вузлів управління та контролю, логістичних артерій в глибині Росії. Раніше західні обмеження захищали від атак захищали критично важливу військову інфраструктуру РФ.

"Зняття цих обмежень може змінити цю тактику, що дозволить Україні зруйнувати логістичні та операційні структури, які підтримують військові зусилля Росії. Такий розвиток подій, ймовірно, ускладнить російське оперативне планування і поставить під загрозу безперервність ліній постачання, які підтримують кампанію Москви з 2022 року", — підкреслив Ріверо.

Нагадаємо, 27 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, що насправді обмеження щодо ударів вглиб Росії були зняті ще кілька місяців тому. Він переконаний, що ЗСУ мають мати право бити по тилу ворога.

На скасування обмежень для України відреагувала речниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона заявила, що Берлін "лише ще глибше зажене себе в яму", і пригрозила німецьким фахівцям.