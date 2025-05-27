"Як сірники горять": РФ пригрозила Німеччині та її фахівцям за зняття обмежень для України

У Москві заявили, що Берлін нібито «ще глибше зажене себе в яму». Окрім того, у країні-агресорці висунули нову вимогу США.

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Заяву офіційної представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової з брифінгу 27 травня опублікували у російському ТАСС.

"Рішенням зняти обмеження на дальність застосування озброєнь, що постачаються Україні, якщо такі взагалі колись існували, Берлін лише ще глибше зажене себе в яму, в якій вже давно знаходиться підтримуваний ним київський режим", — запевнила вона.

Зі слів речниці, більше мови про прагнення Заходом миру та переговорів не зможе бути. Водночас вона підкреслила, що будь-яка німецька зброя не змінить ходу війни в Україні.

"Ви ж бачите, як сірники горять "леопарди", "гепарди", гаубиці, горітимуть і "тауруси", і німецькі дрони, так звані іноземні фахівці, які там опинилися за своєю або не за своєю волею. Їх теж спіткає ця неприваблива доля", — пообіцяла Захарова.

Окрім того, вона висловилась і щодо оголошеного президентом США Дональдом Трампом проєкту "Золотий купол" — систему ПРО вартістю 175 мільярдів доларів на зразок ізраїльської. Речниця російського МЗС заявила, що цей задум прямо підриває стратегічну стабільність. З її слів, Вашингтон має відмовитись від розміщення зброї у космосі.

Нагадаємо, 26 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партнери України скасували обмеження на далекобійні удари по РФ.

У Кремлі вже відреагували на заяву. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що такі рішення заважають "політичному врегулюванню" і навіть є небезпечними.