"Це небезпечно": Кремль розкритикував скасування обмежень на удари по РФ (відео)

Російська Федерація не задоволена рішенням країн Європи та Сполучних Штатів Америки про дозвіл Україні запускати далекобійні ракети вглиб території РФ. Водночас у Кремлі не впевнені, що таке рішення дійсно є.

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Про ставлення Кремля до далекобійних ударів по РФ у Telegram-каналі написало росЗМІ "РИА Новости".

Російське медіа навело слова речника президента РФ Дмитра Пєскова про скасування обмежень для України. Найперше чиновник назвав такі рішення "потенційними". Після цього він заявив, що такі дії заважають "політичному врегулюванню". Крім того, рішення — "небезпечне", якщо його дійсно ухвалили чи ухвалять, чути на відео з місця подій.

"Якщо існують потенційні рішення, якщо таке рішення справді має місце. Вони абсолютно суперечать нашим прагненням до політичного врегулювання і тим зусиллям, які зараз докладаються в межах врегулювання. Тобто це досить небезпечно, якщо, знову ж таки, якщо воно буде", — сказав Пєсков.

Далекобійні удари по РФ — деталі

Зазначимо, вдень 26 травня у мережі з 'явився виступ федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливості далекобійних ударів по РФ. З його слів, Німеччина, США, Британія та Франція скасували обмеження на дії України й тепер можна діставати цілі вглибині російської території. Після цього політик зауважив, що тепер черга партнерів надати Україні відповідні засоби ураження. Крім того, Мерц заявив, що захист українців — це одночасно захист європейців, і він планує докласти для цього максимум зусиль.

Тим часом Фокус розповів про німецькі далекобійні ракети Taurus, про які йдеться з перших днів вторгнення і які Мерц може надати Україні. Taurus — крилаті ракети, які здатні дістати на відстань майже 500 км. Засіб ураження може вдарити по бункеру у районі Москви й по цілях по той бік окупованих територій — наприклад, до Ростовської області. Німеччина створила кілька модифікацій цих ракет для запуску з літаків, з наземних пускових установок або з моря. Є варіант TAURUS HPM, призначений для знищення джерел енергії та інформаційних систем.

Нагадуємо, 26 травня на порталі Defense Express розповіли про французькі далекобійні ракети, які летять на відстань майже 1 000 км. Тим часом аналітики пояснили, яку кількість ракет повинна мати Європа, якщо США заберуть свої військові бази.