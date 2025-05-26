Куди дістануть Taurus: удари вглиб Росії, уникаючи радарів і систем ППО

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц офіційно заявив про зняття обмежень на постачання далекобійного озброєння Києву. Україна вже має у своєму арсеналі західні аналоги, проте німецькі ракети TAURUS мають більший радіус ураження. Фокус з'ясовував, наскільки німецькі ракети ефективніші за ракети Storm Shadow/SCALP-EG і американські ATACAMS, а також які бойові завдання вони здатні виконувати.

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"Ми зробимо все можливе, щоб і далі підтримувати Україну. Це також означає, що більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, яку ми постачаємо. Україна тепер також може захистити себе, атакуючи військові позиції в Росії", — заявив Мерц.

Далекобійна зброя України

Ще 2024 року Велика Британія і Франція допустили використання Storm Shadow і SCALP-EG по російських військових цілях у тилу. США своєю чергою йшли шляхом поступового зняття обмежень: починаючи з травня 2024 року — для GMLRS (до 70 км), а з листопада — і для далекобійних ATACMS (до 300 км). Тоді це було зумовлено участю північнокорейських військ у боях на території Росії та активізацією бойових дій у Курській області.

Тепер же, коли йдеться про можливе передавання TAURUS, Україна потенційно отримає зброю, здатну уражати цілі в глибокому тилу противника — командні пункти, логістичні вузли, аеродроми і склади.

Німецькі ракети TAURUS: характеристики та можливості

TAURUS KEPD 350/150 — це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", розроблена німецькою DASA (нині частина Airbus) спільно зі шведською Bofors. Вона призначена для руйнування критично важливих об'єктів на глибоко ешелонованій оборонній території противника — від командних пунктів і бетонних укриттів до ЗРК і систем ППО. Ракета програмується перед пуском, здатна маневрувати в повітрі, оминаючи зони ППО, і атакувати ціль під певним кутом або із затримкою підриву.

Серед її ключових характеристик:

Дальність дії: до 500 км

Бойова частина: масою 481 кг

Двигун: турбореактивний Williams P8300-15

Радіус ураження західних далекобійних ракет Фото: Телеграф

Зброя має кілька модифікацій, які відрізняються між собою базуванням і різною "начинкою" бойової частини, для ураження виняткових об'єктів. Наприклад:

TAURUS KEPD 350 — це базова модель, з тандемною бетонобійною БЧ (ТББЧ) MEPHISTO масою 481 кг;

TAURUS CL (англ. Container Launched) — має не повітряне базування, а запускається з наземних і морських мобільних носіїв;

TAURUS T — спеціальний варіант, який адаптований для скидання з військово-транспортних літаків, як-от C-130 Hercules або Airbus A400M;

TAURUS HPM (англ. High Power Microwave) — варіант, розроблений для тимчасового виведення з ладу інформаційних систем противника і його джерел енергії.

Німецька крилата ракета "повітря-земля" TAURUS Фото: DW

Ракета використовує інерціальну навігаційну систему (INS), супутникову навігацію (GPS), цифрові карти рельєфу та оптичну корекцію для досягнення високої точності ураження. Основу становить комбінований комплекс TRN+TERPROM (Terrain Referenced Navigation + Terrain Profile Matching), який забезпечує політ на надмалих висотах, з огинанням рельєфу місцевості.

Ця комбінація дає змогу ракеті летіти на малих і надмалих висотах, уникаючи ворожих радарів і систем ППО, а також коригувати курс без GPS, що критично важливо в умовах радіоелектронної боротьби.Отже, TAURUS поєднує в собі далекобійність, скритність і високу точність.

Крім того, на відміну від HIMARS і ATACMS, які обмежені кількістю пускових установок, TAURUS можна інтегрувати на літаки західного типу — насамперед на винищувачі F-16 у Повітряних силах України.

Західні далекобійні ракети та їхні характеристики Фото: Слово і діло

Як показує бойове застосування GMLRS і Storm Shadow, навіть обмежені удари по складах і мостах на окупованих територіях завдають серйозної шкоди логістиці противника. Ракети TAURUS з їхньою дальністю в 500 км можуть кардинально змінити правила гри, приміром завдаючи ударів по Кримському мосту, аеродромах дальньої авіації і командних центрах у глибині Росії.

Отже, Україна, у разі постачань з боку Німеччини, отримає одну з найпотужніших крилатих ракет у Європі, здатну діяти автономно і точно, руйнуючи критично важливі об'єкти противника навіть на великій глибині.

Нагадаємо, чотири ключові союзники України — США, Велика Британія, Франція та Німеччина могли скасувати обмеження для України на удари західною зброєю по російській території.