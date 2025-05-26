Куда достанут Taurus: удары вглубь России, избегая радаров и систем ПВО

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц официально заявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного вооружения Киеву. Украина уже имеет в своем арсенале западные аналоги, однако немецкие ракеты TAURUS обладают большим радиусом поражения. Фокус выяснял, насколько немецкие ракеты эффективнее ракет Storm Shadow/SCALP-EG и американских ATACAMS, а также какие боевые задачи они способны выполнять.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы и дальше поддерживать Украину. Это также означает, что больше нет никаких ограничений по дальности поставляемого нами оружия. Украина теперь также может защитить себя, атакуя военные позиции в России", — заявил Мерц.

Дальнобойное оружие Украины

Еще в 2024 году Великобритания и Франция допустили использование Storm Shadow и SCALP-EG по российским военным целям в тылу. США, в свою очередь, шли по пути постепенного снятия ограничений: начиная с мая 2024 года — для GMLRS (до 70 км), а с ноября — и для дальнобойных ATACMS (до 300 км). Тогда это было обусловлено участием северокорейских войск в боях на территории России и активизацией боевых действий в Курской области.

Теперь же, когда речь идет о возможной передаче TAURUS, Украина потенциально получит оружие, способное поражать цели в глубоком тылу противника — командные пункты, логистические узлы, аэродромы и склады.

Немецкие ракеты TAURUS: характеристики и возможности

TAURUS KEPD 350/150 — это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная немецкой DASA (ныне часть Airbus) совместно со шведской Bofors. Она предназначена для разрушения критически важных объектов на глубоко эшелонированной оборонительной территории противника — от командных пунктов и бетонных укрытий до ЗРК и систем ПВО. Ракета программируется перед пуском, способна маневрировать в воздухе, обходя зоны ПВО, и атаковать цель под определенным углом или с задержкой подрыва.

Среди ее ключевых характеристик:

Дальность действия: до 500 км

Боевая часть: массой 481 кг

Двигатель: турбореактивный Williams P8300-15

Радиус поражения западных дальнобойных ракет Фото: Телеграф

Оружие имеет несколько модификаций, которые отличаются между собою базированием и различной "начинкой" боевой части, для поражения исключительных объектов. Например:

TAURUS KEPD 350 — это базовая модель, с тандемной бетонобойной БЧ (ТББЧ) MEPHISTO массой 481 кг;

TAURUS CL (англ. Container Launched) — имеет не воздушное базирование, а запускается из наземных и морских мобильных носителей;

TAURUS T — специальный вариант, который адаптирован для сброса с военно-транспортных самолетов, таких как C-130 Hercules или Airbus A400M;

TAURUS HPM (англ. High Power Microwave) — вариант разработанный для временного вывода из строя информационных систем противника и его источников энергии.

Немецкая крылатая ракета "воздух-земля" TAURUS Фото: DW

Ракета использует инерциальную навигационную систему (INS), спутниковую навигацию (GPS), цифровые карты рельефа и оптическую коррекцию для достижения высокой точности поражения. Основу составляет комбинированный комплекс TRN+TERPROM (Terrain Referenced Navigation + Terrain Profile Matching), который обеспечивает полет на сверхмалых высотах, с огибанием рельефа местности.

Данная комбинация позволяет ракете лететь на малых и сверхмалых высотах, избегая вражеских радаров и систем ПВО, а также корректировать курс без GPS, что критически важно в условиях радиоэлектронной борьбы. Таким образом TAURUS объединяет в себе дальнобойность, скрытность и высокую точность.

Кроме того, в отличие от HIMARS и ATACMS, которые ограничены количеством пусковых установок, TAURUS может быть интегрирована на самолеты западного типа — в первую очередь, на истребители F-16 в Воздушных Украины.

Западные дальнобойные ракеты и их характеристики Фото: Слово і діло

Как показывает боевое применение GMLRS и Storm Shadow, даже ограниченные удары по складам и мостам на оккупированных территориях наносят серьезный ущерб логистике противника. Ракеты TAURUS с их дальностью в 500 км могут кардинально изменить правила игры, к примеру нанося удары по Крымскому мосту, аэродромам дальней авиации и командным центрам в глубине России.

Таким образом Украина, в случае поставок со стороны Германии, получит одну из самых мощных крылатых ракет в Европе, способную действовать автономно и точно, разрушая критически важные объекты противника даже на большой глубине.

Напомним, четыре ключевых союзника Украины — США, Великобритания, Франция и Германия могли отменить ограничения для Украины на удары западным оружием по российской территории.