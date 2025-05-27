В Москве заявили, что Берлин якобы "еще глубже загонит себя в яму". Кроме того, в стране-агрессоре выдвинули новое требование США.

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Заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой с брифинга 27 мая опубликовали в российском ТАСС.

"Решением снять ограничения на дальность применения вооружений, поставляемых Украине, если таковые вообще когда-то существовали, Берлин лишь еще глубже загонит себя в яму, в которой уже давно находится поддерживаемый им киевский режим", — заверила она.

По словам пресс-секретаря, больше речи о стремлении Западом мира и переговоров не сможет быть. В то же время она подчеркнула, что любое немецкое оружие не изменит ход войны в Украине.

"Вы же видите, как спички горят "леопарды", "гепарды", гаубицы, будут гореть и "таурусы", и немецкие дроны, так называемые иностранные специалисты, которые там оказались по своей или не по своей воле. Их тоже постигнет эта неприглядная участь", — пообещала Захарова.

Кроме того, она высказалась и относительно объявленного президентом США Дональдом Трампом проекта "Золотой купол" — систему ПРО стоимостью 175 миллиардов долларов наподобие израильской. Пресс-секретарь российского МИД заявила, что этот замысел прямо подрывает стратегическую стабильность. По ее словам, Вашингтон должен отказаться от размещения оружия в космосе.

Напомним, 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что партнеры Украины отменили ограничения на дальнобойные удары по РФ.

В Кремле уже отреагировали на заявление. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие решения мешают "политическому урегулированию" и даже опасны.