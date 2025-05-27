"Для нападения": в КНДР возмутились "Золотым куполом" США, заявив о "сценарии ядерной войны", — Reuters

Идея президента США Дональда Трампа накрыть государство "Золотым куполом" по примеру Израиля не понравилась Северной Корее: там раскритиковали проект, назвав его "верхом самоуверенности и произвола".

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О критике идеи Трампа по противоракетной обороне США рассказало агентство Reuters 27 мая.

Отмечается, что Министерство иностранных дел КНДР резко высказалось относительно проекта "Золотого купола" над США. В Северной Корее такие идеи Трампа называют "очень опасной угрожающей инициативой".

В Институте американских исследований Министерства иностранных дел Северной Кореи "Золотой купол" Трампа охарактеризовали как ничто иное, как "типичный продукт политики "Америка превыше всего". Там также назвали идею Трампа "верхом самоуправства и произвола".

Они утверждают, что американский купол будет "не продуктом обороны, а продуктом нападения", и может стать причиной ядерной войны в космосе.

Стоит отметить, что идея Трампа о "Золотом куполе" над США также не понравилась китайским властям. Там 21 мая заявили, что "серьезно обеспокоены" проектом, призвав американское правительство отказаться от идеи воплотить такое в реальность. Кроме того, в Китае утверждали, что "Золотой купол" Трампа имеет "сильные наступательные последствия" и повышает риски милитаризации космического пространства и "гонки вооружений".

"Золотой купол" Трампа: что это за проект

20 мая президент США Дональд Трамп объявил, что "Золотому куполу" над Америкой — "быть". Этот проект не предусматривает купол в прямом смысле этого слова, однако означает систему ПРО, как в Израиле. Ее цель — отслеживать выпущенные врагом ракеты и в ответ выпускает ракеты-перехватчики.

21 мая Дональд Трамп заявил, что выбрал для США проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" стоимостью 175 миллиардов долларов. Американский генерал Космических сил Майкл Гетлейн был назначен главой программы.

Напомним, 22 мая в CNN сообщили, что США экстренно разрабатывают аналог "Железного купола" для защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет.

20 мая в Army Recognition рассказали, что "Золотой купол" США получил первый компонент.