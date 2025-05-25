"Золотой купол" Трампа: новая гонка вооружений США с Россией и Китаем уходит в космос

Идея Трампа накрыть США золотым "Железным куполом" по примеру Израиля стоит более 500 млрд долларов и может спровоцировать Китай и Россию продолжить ядерную гонку в космосе. Фокус собрал мнения экспертов о "Золотом куполе" Дональда Трампа и выяснил, хватит для денег у США и почему новые "Звездные войны" на орбите опасны для всего человечества.

Related video

20 мая Дональд Трамп заявил, что "Золотому куполу" над США быть. Сначала это был "Железный купол для Америки", но оказалось, что "Железный купол" – это торговая марка израильской фирмы Rafael Advanced Defense Systems и название в Белом доме срочно поменяли с "золотым" акцентом. Переименование было отмечено в поправке от 24 февраля.

"Железный купол" – это, напомним, не купол в прямом смысле, это система ПРО в Израиле, которая отслеживает выпущенные врагом ракеты и выпускает ракеты-перехватчики.

"Железный купол" Израиля в деле Фото: Getty Images

Дональд Трамп сообщил, что выбрал проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" стоимостью 175 миллиардов долларов и назначил генерала Космических сил Майкла Гетлейна главой амбициозной программы, направленной на блокирование угроз со стороны Китая и России. Примечательно, что в Космических силах уже "порезвился" Илон Маск и его Департамент эффективности, так что там теперь катастрофически не хватает людей.

"После того, как "Золотой купол" будет построен, он сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других концов света и даже из космоса. Это очень важно для успеха и даже выживания нашей страны", — сказал Трамп, пояснив, что "купол" будет состоять из сотен спутников для обнаружения, отслеживания и потенциального перехвата приближающихся ракет.

"Рональд Рейган хотел этого много лет назад, но у них не было технологий", — сказал Трамп, имея в виду космическую систему противоракетной обороны, широко известную как "Звездные войны", которую предлагал Рейган. Но идея 40-го президента США потерпела крах. И критики отмечают, что идея 45-го и 47-го президента – еще хуже, потому что спровоцирует нарушение стратегического паритета в мире.

Что такое "Звездные войны" Рейгана

Рональд Рейган предложил в 1983 году создать всеобъемлющую систему обороны, способную уничтожить флот межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Советского Союза задолго до того, как они смогут промчаться с одного континента на другой и достичь своих целей в США.

Рональд Рейган представляет проект, который в итоге назовут "Зведными войнами" Фото: History Today

Ракеты и даже еще не придуманные космические лазеры Рейгана должны были уничтожать советские ракеты в космосе на орбите Земли, за что его инициативу и прозвали "Звездными войнами". Сам президент называл ее Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), но название не прижилось.

Обложка Time за 4 апреля 1983 года Фото: Ebay

Рейган также настаивал на том, что если бы существовала успешная защита от ядерного оружия, то в атомном оружии не было бы необходимости. В конце концов, зачем тратить деньги на строительство и поддержание кучи ракет, если они будут уничтожены в ту же минуту, как будут запущены?

В итоге "Звездные войны" Рейгана стали не менее обсуждаемы, чем фильм "Звездные войны", который и подарил президентскому проекту название. Особенно журналистов веселила идея физика Эдварда Теллера поставить на орбите Земли лазер, где он мог бы сбивать несколько советских МБР одновременно, используя энергию, вырабатываемую ядерным взрывом.

Эпизод из комедийного сериала "Теория большого взрыва". Над "космическими лазерами" Рейгана, которыми собирались "убивать коммуняк" шутят до сих пор

Также в проектах были кинетические боеголовки, которые должны были сталкиваться с ядерными ракетами на орбите и рельсовые пушки, установленные на спутниках. Прежде чем хоть что-то из этого было создано, Холодная война закончилась, а потом и развалился Советский Союз. Впрочем, СССР ввязался в эту гонку вооружений и, косвенно, потраченные миллиарды, вероятно, подтолкнули его к развалу, став одним из факторов.

Преемники Рейгана, Джордж Буш-старший, а потом и Билл Клинтон, сократили масштабы "Звездных войн" до систем ПРО, и идея оставалась фантастикой, пока Дональд Трамп не стряхнул с нее пыль.

"Золотой купол" Трампа не закроет всю Америку

"Золотой купол" Трампа, как и "Звездные войны" Рейгана объединяет очень высокая стоимость и нереалистичность, хоть технологии, конечно, уже куда лучше, чем в 1989 году, и опасность спровоцировать гонку вооружений. Только теперь вместо СССР есть два потенциальных сверхпротивника: Россия и Китай. И несколько оппонентов пожиже: как КНДР и Иран.

Первая явная проблема — деньги. Дональд Трамп говорит, что "Золотой купол" обойдется в 175 миллиарда долларов, но критики подсчитали, что президент ошибается: стоить это будет от 500 миллиардов до 5,3 триллиона долларов. А эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис уточняет, что спутники нужно менять. И на примере Starlink с жизненным циклом 3-5 лет, в куполе из 10 000 спутников надо менять 2000 спутников в год.

"Давайте просто согласимся с тем, что говорит администрация Трампа, что они могут получить эти спутники очень дешево — около 20 миллионов долларов за штуку. Просто умножьте 20 миллионов долларов на 2000, и ваш ответ составит 40 миллиардов долларов. Таким образом, мы будем тратить 40 миллиардов долларов в год только на поддержание созвездия спутников. Это даже без учета операций и запуска", — отмечает Льюис.

Вторая явная проблема – территория. Дональду Трампу очень понравилась идея Израиля накрыть "Железным куполом" целую страну. Но израильская система ПРО, которая отслеживает выпущенные врагом ракеты и выпускает ракеты-перехватчики, это комплекс батарей ПВО и каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Площадь Израиля — 22 072 кв. км. И "Железный купол", несмотря на свою эффективность, задерживает около 90 процентов выпущенных ракет.

Площадь США — 9,8 млн кв. км. И в Соединенных Штатах есть Гавайи – которые вообще находятся посреди Тихого океана, а также штат Аляска, который отделен от основной территории США Канадой. Американские физики подсчитали, что для уверенного перехвата залпа всего из десяти северокорейских ракет Hwasong-18 потребуется 16 000 ракет космического базирования. И "гораздо больше перехватчиков" потребовалось бы для защиты отдаленных штатов, как Аляска.

Северокорейская ракета Hwasong Фото: North Korea's Korean Central News Agency

"Золотой купол" провоцирует Китай и Россию

Стратегические противники США уже высказали аккуратную "обеспокоенность" планами Белого дома.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что "оснований для паники нет, есть основания для серьезной озабоченности".

При этом он подчеркнул, что Москва рассматривает проект "Золотой купол" как дестабилизирующий фактор в международных делах, прежде всего из-за наличия перехватчиков космического базирования. Но Рябков уверен, что российские стратегические комплексы "способны преодолевать любые, включая многослойные, системы ПРО".

Китай был более красноречив, заявив 21 мая, что план администрации Трампа построить "Золотой купол" несет "серьезные наступательные последствия" и увеличит риски глобальной гонки вооружений и милитаризации космоса. А Трамп слишком "зацикливается" на обороне США, рискуя поставить под угрозу глобальную безопасность. И игнорирует соглашение 1967 года, которое, среди прочего, запрещало использование ядерного оружия в космосе и ограничивало любое использование всех "небесных тел" в мирных целях.

"Соединенные Штаты, проводя политику "США прежде всего", одержимы стремлением к абсолютной безопасности для себя. Это нарушает принцип, согласно которому безопасность всех стран не должна подвергаться риску, и подрывает глобальный стратегический баланс и стабильность. Китай серьезно обеспокоен этим", — заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

По ее словам, Белый дом хочет превратить космос в "поле боя", а потому следует отказаться от идеи "Золотого купола".

К чему приведут попытки создать "Золотой купол"

Сяодон Лиан, политический эксперт из Ассоциации контроля над вооружениями уверен, что Трамп, создавая "Золотой купол", противоречит сам себе, обещая вовлечь Россию и Китай в переговоры по "денуклеаризации". Кто захочет разоружаться, если США грозит устроить настоящие "Звездные войны" в космосе? Иран, не смотря на все угрозы Трампа — точно не хочет.

И если сейчас политика Трампа "вы все сами по себе", грозит тем, что все начнут срочно вооружаться и создавать ядерное оружие, чтобы заполучить сдерживающий фактор, то перспектива войны в космосе угрожает уже не второй Хиросимой, а чем-то более мрачным, как глобальное уничтожение человечества.

Когда Трампа спросили о критике предложения, он просто сказал: "Ну, они не правы. Это настолько близко к идеалу, насколько это вообще возможно".

А Джеффри Льюис отметил, что в наши дни мы полагаемся на космические активы гораздо больше, чем большинство людей осознает. Однако орбита Земли — это хрупкая среда, которую мы можем испортить множеством разных способов, которые повлекут за собой действительно неприятные долгосрочные последствия.

"Я очень беспокоюсь об этом. Космос был благоприятной средой, даже во время Холодной войны, но гонка вооружений там сделает ее пагубной. Так что Золотой Купол, вероятно, сделает жизнь каждого немного более опасной — по крайней мере, пока мы, надеюсь, не придем в себя и не решим попробовать что-то другое", — резюмировал он.