"Золотой купол" Трампа получил первый компонент: что известно о радаре AN/TPY-2 (фото)

Компания Raytheon RTX 19 мая передала Агентству противоракетной обороны США (MDA) первый усовершенствованный радар AN/TPY-2. Эта поставка ознаменовала начало новой эры в развитии противоракетной обороны США в рамках амбициозной инициативы Дональда Трампа «Золотой купол».

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"Это самая совершенная версия AN/TPY-2, созданная компанией Raytheon для вооруженных сил США. По мере роста востребованности в стране противоракетной обороны этот радар готов выполнять свою миссию", — заявил президент Raytheon Сэм Денеке.

Технические особенности AN/TPY-2

Модернизированный AN/TPY-2 с антенной решеткой из нитрида галлия (GaN), работающий в Х-диапазоне, предназначен для обнаружения, отслеживания и распознавания сложных ракетных угроз, включая гиперзвуковые маневрирующие блоки, на всех этапах их полета.

Радар AN/TPY-2 от Raytheon Фото: RTX

Именно применение GaN позволяет добиться повышенной чувствительности и увеличивает дальность действия радара для обнаружения и противодействия малозаметным целям и гиперзвуковым ракетам.

Новая версия получила вычислительное ядро CX6 и может действовать как автономно, так и в составе систем THAAD, Patriot и SM-серии.

Благодаря высокой мобильности, AN/TPY-2 можно оперативно перебрасывать в критически важные районы. Его развертывание позволит оперативному командованию быстрее принимать решения о применении средств перехвата.

В сравнении с аналогами — израильским EL/M-2080 Green Pine и французским Ground Master 400 — модернизированный AN/TPY-2 обеспечивает преимущество в дальности обнаружения, устойчивости к РЭБ и способности к точному распознаванию гиперзвуковых целей. Таким образом усовершенствованная система станет центральным элементом архитектуры будущей ПРО "Золотой купол", нацеленной на перехват гиперзвуковых и баллистических ракет до того, как они достигнут территории США.

Кратко о системе ПРО "Золотой купол"

Напомним, администрация Дональда Трампа в начале марта инициировала создание новой масштабной системы противоракетной обороны под названием Golden Dome ("Золотой купол"). Цель проекта — защита всей территории США от современных угроз, в том числе межконтинентальных ракет.

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В этой связи Пентагону было поручено не ограничивать себя в средствах: проект объявлен одним из важнейших оборонных приоритетов администрации Трампа. При этом в Белом доме подчеркнули, что на реализацию инициативы не должно быть наложено никаких бюджетных ограничений.

Несмотря на отсылку к израильской системе Iron Dome, которая эффективно перехватывает тактические ракеты и артиллерию малой дальности, американский Golden Dome будет представлять собой принципиально иную систему. Она должна обеспечить многоуровневую защиту всей континентальной части США от сложных угроз, включая гиперзвуковые планирующие блоки и межконтинентальные баллистические ракеты.